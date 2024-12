Atlético Nacional ya piensa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 luego de ser campeón del Fútbol Colombiano en el segundo semestre. Mientras los jugadores se encuentran de vacaciones, directivos y cuerpo técnico están pensando en el plantel para el siguiente año. Ya tienen pensado el refuerzo de lujo que buscarían si no llega ‘Chicho’ Arango.

Por ahora no hay salidas confirmadas o refuerzos anunciados, sin embargo, se rumora que varios de los futbolistas campeones abandonan el club para el siguiente año, algunos de ellos serían Pablo Ceppelini y Alfredo Morelos.

El refuerzo de lujo que buscaría Atlético Nacional si no llega ‘Chicho’ Arango

Según lo contó el periodista Pipe Sierra, Atlético Nacional sigue en la búsqueda de un delantero que reemplace a Alfredo Morelos, quien regresaría a Santos de Brasil, club que volvió a la primera división.

La primera opción ha sido ‘Chicho’ Arango, pero solo podrían ficharlo si lo compran, de otra manera, será complicado. El otro nombre que manejan y tienen en carpeta es el de Roger Martínez, quien tendría destinado el Fútbol Colombiano para 2025.

“El delantero que sigue buscando Atlético Nacional es ‘Chicho’ Arango, pero su club le respondió que el jugador solo se irá en venta, no hay oferta y están a la espera. Si no se concreta la salida de Marino Hinestroza, se hace complicado el tema. Si no se da lo de Arango, suena Roger Martínez, también Alfredo Morelos, quien debe regresar a Santos que ascendió en Brasil”.

Los jugadores de Atlético Nacional regresarán los primeros días de enero para iniciar la pretemporada y preparar lo que será el inicio del 2025 donde buscarán defender los títulos de Liga y Copa.

