Harold Rivera se salió de la ropa y despachó en contra de Nicolás Gallo. Al entrenador de Patriotas no le gustó el desempeño del árbitro durante el partido frente a Águilas Doradas en una nueva fecha del Fútbol Colombiano que tuvo de todo. Las decisiones del juez lo fueron sacando de a poco del compromiso y en rueda de prensa no aguantó y se desahogó.

Para nadie es un secreto que el cuadro de Boyacá no la pasa bien en el Fútbol Colombiano, está cerca de perder la categoría y cada punto es valioso para ellos, por lo que la derrota en esta fecha les puede salir costoso.

Sobre el final del partido, en el minuto 90+8’, el árbitro central Jairo Mayorga y Nicolás Gallo en el VAR decretaron un penal discutido. El entrenador de Patriotas Harold Rivera fue contundente y expresó su molestia: “Ya estoy cansando de que me estén puteando a cada rato, hay errores y no pasa nada. Soy una persona muy honesta siempre y no se me pueden llevar el partido de esa manera, con faltas que no son”.

Además, añadió: “me estoy peleando todo cada tres días, el fútbol es mi vida y me duele porque yo trabajo, me duele que pasen estas cosas y que nos roben de esta manera. Los jugadores trabajan mucho para que sucedan estas cosas y no puede ser que pongan a un árbitro joven en un partido de estos”.

“La gente me conoce, nacional e internacionalmente. Quizás un día he dicho algo de un árbitro, pero no más, el semestre pasado fue igual”, señaló, Rivera que aseguró no hablar de los jueces, pero que en esta ocasión no aguantó más.

En su cuenta de ‘X’, el mismo técnico citó sus palabras, subió el video y escribió: “Así es muy difícil… Un punto para nosotros significa mucho en este momento. El trabajo de toda la semana, nublado por mal arbitraje. Hasta cuando?”