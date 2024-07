Muchos hinchas de Atlético Nacional quedaron sorprendidos con la decisión que tomó el club de no contar más con el volante Jhon Duque, jugador con el que llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, debido a que el entrenador Pablo Repetto no iba a contar con él, por lo que el futbolista tuvo que buscar nuevos caminos.

En los últimos días, se aseguró que eran dos los equipos que estaban interesados en fichar a Duque, uno era el Deportes Tolima y otro Independiente Santa Fe, pero el jugador aún no tenía una oferta formal y no sabía cuál iba a ser su futuro, debido a que estaba muy triste porque esperaba que se diera su salida del cuadro ‘verdolaga’.

Jhon Duque tiene nuevo equipo

Pues finalmente, Jhon Duque tiene nuevo equipo en el fútbol colombiano, ya que Independiente Santa Fe lo anunció como su nueva incorporación para el campeonato que se está disputando, lo que es sin duda un refuerzo importante para el equipo que dirige el entrenador Pablo Peirano, el cual ahora tiene una nueva posibilidad de variante en la mitad de la cancha.

Por medio de un video, el conjunto ‘rojo’ de Bogotá confirmó la llegada del ‘Ingeniero’, el cual arriba a Santa Fe en condición de jugador libre, firmando un contrato por un año, pero con la posibilidad de extenderlo o que el club pueda adquirir sus derechos deportivos, todo dependerá del rendimiento que tenga el futbolista.

Jhon Duque con Atlético Nacional ate Junior por la Copa BetPlay DIMAYOR 2022. Foto: VizzorImage / Jesús Rico.

El deseo de Jhon Duque

Cabe recordar que hace algunos días, Jhon había indicado en una entrevista para Caracol Radio, que su deseo era el de seguir en el fútbol colombiano, debido a que quería estar cerca de su familia, por lo que le abrió la puerta a un regreso a Millonarios, pero ahora con su fichaje a Santa Fe, los seguidores del ‘azul’ no estarán muy contentos.

“En este momento de mi vida, no quiero irme de Colombia, quiero estar con mi hijo que vive en Bogotá… No sé si el retiro, la verdad he pensado muchas cosas, quiero descansar y estar con mi familia. Para tomar una decisión de estas no se puede apresurar, ahorita estoy relajadito, acaba de llegar Henry Rojas, entonces estoy con amigos y ya miraremos”, había expresado Duque.