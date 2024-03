Iván Mejía, periodista colombiano que se retiró de los medios de comunicación en 2019, es uno de los que más ha marcado a los colombianos desde su oficio de informar y opinar sobre los diferentes temas deportivos, en especial el fútbol. Si bien, decidió dar un paso al costado, sigue vigente en redes sociales donde prácticamente a diario escribe sobre cualquier tema.

Mejía siempre se caracterizó por decir las cosas sin filtro, nunca dejó que su opinión tuviera censura, lo que lo llevó a tener personas a favor, pero también en contra. En la actualidad disfruta de su familia y amigos, vive en Cartagena y se dedica a jugar golf lejos de lo que por mucho tiempo lo hizo feliz, la radio y la televisión.

Iván Mejía confesó haber sufrido de depresión

Uno de los periodistas con más experiencia en Colombia fue entrevistado por el programa ‘Se Dice de Mí’ de Caracol Televisión y realizó una conmovedora confesión sobre episodios de depresión que sorprendió a todos sus seguidores.

Tras el retiro de los medios de comunicación, confesó que vivió momentos complicados, uno de ellos la separación de su esposa y otras situaciones que lo llevaron a sentirse mal, solo y deprimido: “Me he sentido depresivo en algunos momentos. La ‘depre’ es algo que no se lo deseo a nadie, cuando te entra ese sentimiento es bravo“, confesó Mejía.

Agregó: “a ratos me siento muy solo, pero eso fue lo que escogí y tengo que saberlo llevar. No conozco a nadie que siempre sea feliz, no conozco a nadie que siempre sea triste”.

En la entrevista, otro de los momentos que más marcó a los televidentes fue cuando expresó que: “yo soy un hombre solo y a ratos triste. Esos momentos de soledad te llevan a la sobrepensadera. Entonces, cuando llega eso, es fácil no aceptarse a sí mismo y encontrar enemigos que no hay”.