Robayo cuenta cómo ‘amarraban’ a Dayro Moreno para que no saliera de fiesta en Millonarios

Dayro Moreno es uno de los delanteros más importantes que tiene el Fútbol Colombiano. Ha pasado por diferentes equipos dejando huella y siendo goleador. Vistió los colores de Millonarios, Atlético Nacional, Junior, Once Caldas, entre otros. En todos fue protagonista y puso a celebrar a las diferentes hinchadas.

Para nadie es un secreto que es un goleador nato, así como también que a lo largo de su carrera le ha gustado la noche, la fiesta y el desorden, sin embargo, siempre ha rendido, no por nada está en lo más alto de goleadores de nuestro fútbol. Rafael Robayo, compañero con el que compartió en Millonarios, contó una gran anécdota de cómo era que lo ‘amarraban’ para que no saliera en las noches.

Robayo cuenta cómo ‘amarraban’ a Dayro en Millonarios

Dayro Moreno estuvo en la época donde estaba Hernán Torres y después Juan Manuel Lillo. El delantero jugó una final con Millonarios en 2013 de Copa ante Atlético Nacional, pero quedó subcampeón. Siempre marcó diferencia y fue goleador, pero detrás hubo un trabajo de sus compañeros para que no saliera de fiesta mientras estaban en competencia.

En entrevista con César Augusto Londoño contó cómo fue su proceso con el goleador, “¿Dayro se quedaba en la casa?”, preguntó el periodista.

A lo que Robayo respondió: “nos tocó a las malas, pero sí. Dayro en la primera concentración llegó al entreno trasnochado, Juan Manuel nos cogió a nosotros y nos dijo ‘primera y última, si por él me toca concentrarnos, así no me guste los concentro, dos días antes y dos después del partido’. A Mayer, Román y a mí que éramos los capitanes del equipo nos dejó la tarea”.

Agregó que: “con Mayer y Román nos tocó coger a Dayro y decirle que ya le habían pasado la primera por lo que jueves, viernes y sábado si el partido era domingo lo íbamos a llamar a las 9:30 p.m. o máximo 10:00 p.m. un día lo llamaba Román, otro día Mayer, también yo, le pedíamos foto o videollamada, así logramos que Dayro priorizara estar más en la casa que afuera”.

Sobre el rendimiento de Moreno en el terreno de juego y de cómo se entrenaba en Millonarios mientras compartieron equipo, respondió: “Dayro es un profesional, por eso está cerca de ser el máximo goleador del Fútbol Colombiano”.