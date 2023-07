Pasan las horas y en el Junior de Barranquilla sigue aumentando la polémica por el cruce de declaraciones entre Sebastián Viera, Hernán Darío Gómez y el ‘Panzer’ Carvajal. El nuevo capítulo lo sumó Juan Fernando Quintero, quien apareció sorpresivamente en ESPN para hablar nuevamente de Junior mientras el cuerpo técnico del equipo Tiburón está en la cuerda floja.

El encargado de echarle más leña al fuego fue el Asistente Técnico del Junior, Edgar ‘Panzer’ Carvajal. Tras la derrota de Junior contra Cúcuta en la Copa Colombia, el ayudante de Hernán Darío Gómez habló sobre las críticas que han recibido por parte de varios exjugadores y él terminó señalándolos como enemigos del equipo. Habló puntualmente de Sebastián Viera y Juan Fernando Quintero.

Esas declaraciones cayeron horas antes de que Juan Fernando Quintero ofreciera una nueva entrevista, sorpresiva, para ESPN Colombia. Allí, escuchó el audio del ‘Panzer’ donde lo llamó “enemigo del Junior” y el mediocampista no se calló más. Sin piedad, arremetió contra al AT del ‘Bolillo’ y le cantó la tabla en vivo por televisión.

“A mí no me extraña nada de él. No influye en mi vida, no le doy importancia. Segundo, “son enemigos del club” y Viera le dio 7 títulos. ¿Y Narváez cuántos? La ignorancia es atrevida. Hablando de fútbol, no sé qué hizo el ‘Panzer’, con todo respeto… Hay que respetar, no ha hecho ningún mérito por el fútbol colombiano”.

(VIDEO) Juanfer Quintero se despachó en ESPN contra el ‘Panzer’ Carvajal, ayudante del ‘Bolillo’ en Junior