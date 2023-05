El fútbol colombiano se ha visto perjudicado últimamente, por las polémicas actuaciones de los árbitros, tanto en el campeonato de primera y segunda división, como lo ocurrido en el compromiso que quedó igualado 2-2 entre Deportes Quindío y Llaneros, por los cuadrangulares del Torneo de la B.

El juez Gustavo Cortés y su cuerpo arbitral fueron los protagonistas de la controversial actuación que perjudicó al cuadro metense, inicialmente porque dio como válido un gol en un evidente fuera de lugar, el cual fue muy reclamado por los futbolistas de Llaneros.

Pero el hecho más polémico se dio cuando el duelo ya estaba igualado a dos tantos, fue ahí cuando en una jugada, Cortés cobró penal a favor de los de Villavicencio, acción que en la transmisión se observó que la pelota no pegó en la mano del jugador del Quindío, sino que en la pierna.

Tras varios minutos, el juez decidió dar reversa y no pitar el penal, lo increíble es que la decisión la tomó tras recibir una llamada telefónica, en la que informaron que no había mano en el área, algo que no podía hacer, ya que en los partidos de la B no hay VAR.

El insólito suceso hizo explotar al técnico de Llaneros, Jerson González, que se desató en la rueda de prensa contra el juez: “No tengo nada contra el Quindío, pero el arbitraje es una cosa espectacular. Ya ni por televisión les da miedo. Un fuera de lugar impresionante, pero la del línea apoyándose en un teléfono celular… esa nunca la había visto”, expresó el DT.

Aquí las declaraciones de Jerson González: