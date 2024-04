Este jueves 25 de abril se confirmó la continuidad de Xavi Hernández como entrenador de FC Barcelona, a solo semanas de que este confirmara que se iba a final de temporada. En su conferencia de prensa, el entrenador se refirió a los próximos fichajes, en medio de los rumores sobre Luis Díaz.

El presidente de FC Barcelona, Joan Laporta ha despejado una de las principales dudas de cara a la próxima temporada. El club ha parado de buscar nuevo entrenador tras el anuncio de la salida de Xavi Hernández y ha confirmado la continuidad del entrenador.

Xavi había anunciado públicamente que daría un paso al costado al finalizar la temporada ante los malos resultados. Ahora, ya confirmado como entrenador, el DT blaugrana ha hablado de su cambio de decisión y sobre las próximas incorporaciones en el mercado de pases.

Explicación de Xavi Hernández

El estratega explicó su cambio de parecer sobre su futuro en el Banquillo azulgrana. “Soy muy barcelonista e intento siempre hacer lo mejor para el club, porque soy un hombre de club. Ayer noté una gran confianza de la directiva, del área deportiva, de la Junta… Y ha sido muy importante el apoyo de los futbolistas, que me han hecho ver que el proyecto no puede acabar ahora. Y de la afición, que me ha hecho ver que tenemos que seguir luchando. Me ha animado por la calle y me ha hecho reflexionar. Y, sobre todo, que me veo con fuerzas, con capacidad. En dos o tres minutos nos entendimos“.

“En enero dije que lo mejor era irme y ahora pienso que la mejor decisión es quedarme. Como rectificar es de sabios, aquí estoy para rectificar. En enero pensé que, a nivel psicológico, físico y de club, era la mejor decisión. El equipo y el club necesitaban un cambio. No lo hice por ser una persona egoísta. Seguramente la decisión era equivocada porque ahora pienso lo contrario. Sé que el entorno seguirá siendo cruel y desagradable, pero es que no esa era la razón principal por la que anuncié que me iba” agregó.

¿Luis Díaz a Barcelona?

En medio de los rumores sobre Luis Díaz, el entrenador se refirió a los próximos refuerzos del equipo catalán. Este dejó en duda un posible fichaje del colombiano. “Ahora, la prioridad del club no son los grandes nombres. Tenemos que armar un proyecto estable y apostar por la gente joven“.