Atlético Nacional disputó uno de los peores semestres de los últimos años, quedando eliminado de la Copa Libertadores en la fase previa, sin clasificarse a los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, y con gran parte de la hinchada en contra de la dirigencia, es por esto que el club deberá hacer varios cambios de cara a la segunda mitad del año.

El primer e importante movimiento que hizo la junta directiva de la institución ‘verde’, fue la de darle salida a Mauricio Navarro de la presidencia del equipo, y anunciando a Sebastián Arango Botero como su reemplazante, determinación que ha festejado la afición, la cual pedía que se diera una modificación en el mando del club.

Algunos jugadores que saldrían de Atlético Nacional

Ante el nuevo presidente, ahora los hinchas piden que se salga de algunos futbolistas que no tuvieron un buen rendimiento a lo largo del campeonato y que se contraten refuerzos de categoría, como lo exige la grandeza y la historia de la institución, es por esto que se empezaron a conocer los nombres de las primeras salidas.

Según informaron en Antena 2, ya se tendrían los primeros tres nombres de jugadores que no irían más en el equipo, estos son Santiago Rojas, Jefferson Duque y Daniel Mantilla, jugadores que no tuvieron una buena temporada y no continuarían, siendo el caso del ‘Devorador’ el más llamativo, debido a que es uno de los jugadores históricos de club, pero al que no se le renovaría el contrato.

Habría más cambios en la plantilla de Atlético Nacional

Y es que los jugadores mencionados anteriormente no sería los únicos en salir del ‘verde’ de Antioquia, ya que se espera que sean más los que no sigan y dejen el espacio para que lleguen nuevos nombres y se acoplen a la idea del entrenado Pablo Repetto, el cual aseguró en pasados días, que tan pronto termine el campeonato, empezarán a trabajar en los cambios que se harán.

“Nosotros llegamos al club y uno tiene que adaptarse a lo que hay y cuando hay un periodo de pases tomaremos decisiones. Estamos en el camino de terminar el semestre y comenzaremos el camino de la conformación del plantel. No voy a opinar de los jugadores públicamente, eso se hace en el camerino o individualmente”, dijo Repetto.