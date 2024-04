América de Cali, luego de firmar la eliminación en la Liga Colombiana I-2024, se concentra en el segundo semestre, que debería ser el definitivo para ganar el título que los hinchas esperar. El club ‘Escarlata’ mira sus posibilidades en el mercado de pases y la posibilidad de reforzar lo más que se pueda la nómina.

Los hinchas, en medio del dolor y la rabia por la prematura eliminación, ven algo de ilusión por hacer las respectivas contrataciones en el próximo mercado para que América de Cali aumente su jerarquía. En las últimas horas, ha aumentado la posibilidad de que Iago Falque pueda volver al club ‘Escarlata’.

Varios periodistas desde la ciudad de Cali dan por hecho el viaje de Iago Falque a la capital del Valle del Cauca para firmar su regreso al América. Hay que resaltar que el volante español ya estuvo en el club y sería su segundo ciclo con el equipo rojo, resaltando que su salida fue bastante polémica, agredieron su automóvil y se filtraron varios sucesos de índole personal.

Incluso, las versiones apuntan a que si Iago Falque no puede firmar su regreso al América de Cali, se retiraría del fútbol de forma definitiva. Parece que el único deseo del volante español es volver a firmar con el equipo rojo y luchar por el título en diciembre 2024. Es una noticia que no cae para nada mal en la hinchada ‘Escarlata’.

Iago Falque y el ataque a su automóvil que lo alejó del América de Cali

Por otra parte, Iago Falque habló por primera vez sobre el hecho que conmocionó el fútbol colombiano, lo hizo en una entrevista con ‘Relevo’. Allí, el volante dio detalles de lo que sucedió en Cali.

“Estaba dentro de la ciudad deportiva, en el gimnasio, y se escucharon como tres disparos. Parecían tiros, pero podían ser un fuego, unos petardos o cualquier otra cosa. No se distinguió muy bien. Cuando vinieron a avisarme de que le habían disparado a la parte de atrás de mi coche, me asusté. Lo primero que quería saber era que mi conductor estaba bien”; dijo Iago Falque.

“Lo que ocurrió el otro día fue un tema puntual, no significa que ahora no se pueda ir a Cali. Allí he estado superfeliz y he tenido dos años buenísimos a nivel personal y futbolístico. En España damos la seguridad por descontada y no estamos acostumbrados a eso, pero solo hay que tener un cierto cuidado”, agregó Falque.