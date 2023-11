Águilas Doradas fue noticia este viernes en el Fútbol Colombiano luego de que la Alcaldía de Rionegro ordenara el desalojo de la sede deportiva, pues esta debía ser entregada de manera inmediata. El mismo club hizo una transmisión en vivo en la que mostró todo el proceso y los desacuerdos por parte de los jugadores, quienes se plantaron en la entrada a protestar en contra de las autoridades.

La idea de la Alcaldía es construir un parque en este terreno, el cual, en un principio, estuvo en comodato, pero que después fue entregado en arriendo. Se ordenó un desalojo que debía ejecutarse este viernes y se dio un plazo de 30 días para la entrega, sin embargo, Águilas Doradas asegura que no está incumpliendo con ninguna ley.

¿Qué dice Águilas Doradas sobre la decisión de la Alcaldía de Rionegro?

“Águilas Doradas no está incumpliendo la norma o la ley. Hace unos años la administración de Rionegro entregó al quipo en condición de comodato estas instalaciones. El actual gobierno cambió de comodato a arrendamiento y el equipo paga un arriendo por estar acá. Ese lote tiene 13 hectáreas y el equipo no las ocupa todas (…) En este terreno se quiere llevar un proyecto, el equipo no está en contra, y lo que pedimos es que nos dejen terminar el campeonato y nos vamos”, dijo la persona encargada de llevar la transmisión en vivo.

El máximo accionista de Águilas Doradas, el señor Fernando Salazar, habló con Win Sports y expresó: “si logramos hacer la conciliación que estamos solicitando, que termine la competencia con su sede, nos comprometemos entregar el predio a partir del 13 de diciembre. No podemos 30 días porque la competencia está activa, solicitamos que nos permitan estar los 43 días que están para no perturbar el desarrollo de nuestro trabajo”.

Acolfutpro sale en defensa de Águilas Doradas

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) también se pronunció al respecto y salió en defensa de los jugadores de Águilas y pidió que las acciones fueran tomadas al finalizar la temporada, teniendo en cuenta que: “allí mismo funciona la casa-hogar donde se aloja un grupo de futbolistas vinculados al club, a quienes se les debe garantizar su derecho a una vivienda para continuar desarrollando sus actividades”.

Por otro lado, indicó que: “este es el sitio de trabajo de nuestros afiliados, donde realizan sus entrenamientos diariamente para la disputa de la Liga BetPlay Dimayor, que se encuentra a punto de iniciar su fase final, por lo que se generaría un traumatismo en el normal desarrollo de su profesión y se afectaría su participación en la competencia”.

¿Qué pasará con Águilas Doradas?

“Afortunadamente, logramos un acuerdo para conservar la sede hasta que el equipo esté en competencia, cuando terminemos la competencia procederemos a entregar el bien a la ciudad de Rionegro para que disponga de él como mejor consideren. Un proyecto de estos no se puede dejar de valorar, es de Rionegro, de Antioquia, y nadie se los va a quitar. Esto que ha pasado nos ha fortalecido y le vamos a demostrar al país de qué estamos hechos. Somos Águilas Doradas, volamos sobre tormentas. Ya estamos observando unos predios para tener el nuestro, propio”, explicó el presidente del club.