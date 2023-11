Los días pasan y no se ha tenido una noticia positiva sobre la liberación del padre de Luis Díaz, quien fue secuestrado por el ELN en los pasados días. Juan Guillermo Cuadrado fue contundente y pidió la liberación de don Luis Manuel Díaz. Si bien, hay algunas informaciones no confirmadas que será liberado pronto, no hay un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades o del grupo armado ilegal.

La semana de angustia y dolo que ha vivido la familia Díaz, ha despertado la solidaridad de todo un país, jugadores, periodistas, equipos de fútbol, entre otros. Además, Liverpool y otros personajes a nivel internacional, también han brindado un mensaje de aliento al futbolista de la Selección Colombia y a sus allegados.

Contundente mensaje de Cuadrado exigiendo la liberación de Luis Díaz

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los compañeros de Luis Díaz en la Selección Colombia. Los dos han compartido buenos momentos en el fútbol. Además, el jugador del Inter también ha tenido que sufrir la violencia en Colombia, pues su padre fue asesinado cuando Juan tenía apenas cuatro años.

“Por favor ayudemos, ya no más. No manchemos el nombre de nuestro hermoso país”, fue el mensaje que dejó en una historia publicada en sus redes sociales que también tenía la foto de Luis, su madre y su padre. Los comentarios no se hicieron esperar y varios colombianos y amantes del fútbol de otros países se unieron en esta petición.

Por ahora no se confirma si Luis Díaz estará entre los convocados por el entrenador Néstor Lorenzo para jugar ante Brasil y Paraguay, pero se rumora que será una las ausencias del combinado nacional.

¿Cómo va la búsqueda del padre de Luis Díaz?

Si bien los detalles son pocos, en cinco días de conocerse el secuestro del padre de Luis Díaz, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia aseguraron trabajar juntos en un operativo de rescate que se lleva a cabo por aire y tierra. La búsqueda no ha sido fácil, y se conoció que se ha trazado el perímetro en las inmediaciones de la Serranía del Perijá, zona de selva y de difícil acceso, por lo que han optado por utilizar perros de rastreo, más allá del despliegue de oficiales y militares.

¿Qué dice el presidente sobre el secuestro del padre de Luis Díaz?

Gustavo Petro se volvió a pronunciarse ante la situación que tiene a todos los colombianos con el corazón en la mano. El máximo mandatario rechazó todos estos actos de violencia y dejó un mensaje poco alentador.

“En el desarrollo de los acontecimientos, no han sido capaces de liberarlo. Hay una voluntad de liberarlo, pero las horas pasan. Y en la medida que el tiempo pasa, se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz”, dijo Petro.