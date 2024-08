Millonarios fue tendencia este viernes en redes sociales luego de hacerse viral un video en el que un hincha de Independiente Santa Fe entró a la tienda del club ‘embajador’ y realizó una broma que generó polémica. El aficionado que subió el video ingresó a la tienda oficial del rival de patio a preguntar por camisetas con títulos de Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

Para nadie es un secreto que Millonarios es uno de los equipos más grandes de del Fútbol Colombiano, el segundo con más títulos en el país, pero tiene una deuda internacional pese a tener un título de Copa Merconorte. La Libertadores y la Sudamericana ha sido esquiva y es el argumento con el que los otros aficionados se burlan.

La broma de un hincha de Santa Fe en la tienda de Millonarios que generó polémica

En el video se ve cómo la persona que grabó el video ingresa a la tienda con el celular girado para que no se den cuenta que están grabando, en el dialogo se escucha la pregunta: “¿Buenas, me dijeron que acá podía conseguir la camiseta de Millonarios con el título de la Copa Libertadores?” a lo que la persona que estaba atendiendo en el momento le dijo que no, volvió preguntar “¿o el de la Sudamericana?” y el respondieron, “acá solo parches de la Liga, acá no manejamos de Libertadores o Sudamericana”.

Los comentarios no se hicieron esperar con opiniones de todo tipo. Hubo hinchas que se lo tomaron con humor, otros a quienes no les pareció gracioso y algunos que entraron en las interminables discusiones sobre cuál es el equipo más grande de Colombia.

El top 4 de los equipos más grandes de Colombia para la inteligencia artificial

Para la inteligencia artificial el orden es Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali, dejando por fuera a Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla. Siempre ha habido polémica por cuál equipo debe ocupar el cuarto lugar, pues el conjunto ‘cardenal’ tiene una internacional, pero no ha llegado a dos dígitos en sus estrellas. Junior es el actual campeón de Colombia y el Cali ha estado lleno de altibajos.