Los hinchas del fútbol colombianoestán conmovidos con la lamentable noticia sobre el exjugador Édinson Toloza, el cual sufrió un fuerte accidente de tránsito en una moto, razón por la que tuvo que ser trasladado al hospital Cristo Rey en la ciudad de Cali, en lo que fue un suceso del que se empieza a conocer nuevos detalles.

La información del accidente de Toloza empezó a circular por medio de las redes sociales, por lo que rápidamente los seguidores del FPC reaccionaron con mensajes de apoyo al ex delantero del Junior de Barranquilla, América de Cali, Millonarios, entre otros clubes, en donde le deseaban una pronta recuperación.

La buena noticia sobre Édinson Toloza

En medio de la angustia por las duras imágenes del accidente de ‘Tolotelli’, en las últimas horas se conoció una información satisfactoria sobre el ex atacante, ya que afortunadamente, después de 4 horas de cirugía, Édinson se encuentra en recuperación y está fuera de peligro, aunque sufrió un trauma craneoencefálico, pero está estable.

Precisamente, y con la intención de dar un parte de tranquilidad, el exjugador Juan ‘El Carachito’ Domínguez, publicó una foto de su conversación con Toloza por una videollamada: “¡Qué susto me pegaste mi hermano! ¡Que Dios te bendiga y te proteja siempre! ¡Te quiero mucho! ¡Pronto estarás superbién de nuevo! ¡Dios te tiene para grandes cosas, te lo he dicho!”, fue el mensaje del ex Deportivo Cali sobre su amigo.

Foto: Instagram.

¿Cómo fue el accidente de Édinson Toloza?

Hasta el momento, las autoridades se encuentran en investigación para aclarar los hechos, pero según contó W Radio, el suceso se dio porque la moto en la que iba Toloza, se estrelló con otro de estos mismos vehículos, por lo que la otra persona también salió herida y fue trasladada a un centro asistencias para su recuperación.

Se espera que en las próximas horas se conozca más detalles del lamentable accidente que por fortuna no le costó la vida a ninguna persona, pero que sí preocupó a los hinchas del fútbol, debido al gran aprecio que genera el delantero Édinson Toloza.