Carlos Bacca es uno de los jugadores más importantes que tiene en la actualidad el Junior de Barranquilla. Para muchos es un ídolo y un jugador querido por los otros equipos. Más allá de sus errores en la Selección Colombia, fue un delantero que siempre dejó en alto el nombre del país cuando estuvo en Europa.

Sus goles hicieron vibrar a más de un aficionado de nuestro país, ahora, estando con el Junior, se convirtió en rival de varios de sus seguidores. Lo cierto es que no hay duda de su calidad humana y lo que siempre mostró dentro y fuera del terreno de juego. En entrevista con SuperGiros, habló de varios temas, pero uno de los que más llamó la atención, fue el fallecimiento de su madre durante la pandemia.

La confesión de Carlos Bacca que conmovió a los colombianos

Carlos Bacca, un hombre de fútbol y exitoso en su carrera, tuvo que pasar un momento complicado en su vida que no pudo solucionar con dinero, se dio cuenta que lo importante va más allá de lo que tengas en tu cuenta bancaria, la fama u otros aspectos que llegan cuando estás en lo más alto de tu profesión.

Bacca contó que mientras se vivía la pandemia, tuvo que ver cómo su madre falleció a raíz del Covid-19. Intentó por todos los medios salvarla, pues tenía la solvencia económica para llevarla a los mejores hospitales y médicos, pero no pudo hacer nada.

“Llegó la pandemia, yo estaba bien económicamente, le dio Covid a mi mamá y se la llevó, podía tener todo el dinero, pero no pude hacer nada, no era feliz, pagué los mejores médicos, las mejores clínicas, pero mi mamá se fue. Tenía a los mejores especialistas, pero me di cuenta que el dinero no era lo más importante, lo más importante era la salud, llegar a tu casa y estar con tu familia”, contó el jugador.

