La increíble imagen de Dayro Moreno alentando a Once Caldas en la popular

Dayro Moreno se convirtió en la fecha pasada en el goleador histórico del Fútbol Colombiano con 225 goles. El delantero del Once Caldas es la gran sensación de la Liga y este jueves volvió a ser protagonista, esta vez desde la tribuna. Dayro se robó todas las miradas durante el partido frente al Bogotá en la Copa Colombia que se disputó en el estadio Palogrande de Manizales.

Por obvias razones, el goleador no fue parte de la partida. El entrenador decidió darle descanso, pues tenía a favor el resultado en la serie, estaba de local y sintió que con nómina mixta podía darle manejo al encuentro. Sin embargo, Dayro hizo presencia y acompañó a sus compañeros.

Dayro Moreno alentando a Once Caldas en la popular

A los 2’ minutos, la transmisión enfocó a Dayro Moreno, quien sorpresivamente apareció en la tribuna popular del Once Caldas. El delantero, como un hincha más, estuvo en la tribuna alentando a sus compañeros.

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, hinchas del mismo ‘blanco blanco’ y los otros equipos opinaron sobre la significativa imagen que dejó el delantero. “Que envidia me da el Once Caldas tener a Dayro como Jugador e Hincha”. “Puede hacer lo que sea, decir y enrostrar lo que sea lo tiene todo, lo ha conseguido todo”, son algunos de los que se leen en redes sociales.