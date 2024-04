Independiente Medellín se juega un partido de vida o muerte este domingo 28 de abril. El ‘Poderoso de la Montaña’, en su jornada clave en busca de la clasificación a los cuadrangulares, ha conocido su sanción por la agresión a Pablo Ceppelini en el partido ante Atlético Nacional del pasado 21 de abril.

Están siendo horas de máxima tensión para el DIM. El equipo de Alfredo Arias está obligado a conseguir los 3 puntos este domingo ante Envigado y esperar por algún resbalón de Millonarios, Once Caldas o Junior para poder meterse por la ventana a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I.

Mientras tanto, la liga ha comunicado al equipo antioqueño una muy mala noticia. Las autoridades del campeonato han tomado cartas por lo sucedido en el clásico ciudadano de la última semana ante Atlético Nacional, en la que hubo una agresión a un futbolista del equipo Verdolaga.

Agresión a Ceppelini

Vale recordar que, ya sobre los instantes finales del partido en el Estadio Atanasio Girardot, Pablo Ceppelini se ubicó frente a la hinchada de Independiente Medellín para cobrar un tiro de esquina. Las cámaras captaron el momento en que el jugador fue agredido con una navaja, que fue lanzada desde las tribunas. Por fortuna, fue el mango del arma blanca la que impactó en la cabeza del jugador.

El árbitro principal, Wilmar Roldán detalló lo sucedido en su informe post partido. “Al minuto 90+1′, en el cobro de un tiro de esquina, lanzaron un objeto contundente (Navaja) desde la esquina entre las tribunas Norte y Oriental. El objeto golpeó al jugador #10 de Atlético Nacional Pablo Ceppelini, que después de recibir atención médica por 2 minutos pudo continuar“.

Luego del partido, el DT de Atlético Nacional, Pablo Repetto salió a rechazar los hechos de violencia, asegurando que no buscaban ganar los puntos desde el escritorio. “Lamentablemente, pasó lo que pasó en el último tramo del partido. Destacar lo de los jugadores nuestros. Si Ceppelini se tira, hay que suspender el partido y ganamos los puntos. En todo momento quisimos jugar, le tiraron de todo en dos oportunidades. Es lo triste de hoy, no pasó a mayores, no queremos que eso pase. Nuestros jugadores siempre quisieron jugar“.

Contundente decisión de la Dimayor contra Independiente Medellín

Días después de lo ocurrido, la Comisión Disciplinaria de la liga dio a conocer la sanción contra el DIM. “Sancionar al Club El Equipo del Pueblo S.A, con dos (2) fechas de suspensión parcial de la plaza (tribuna norte baja sector 14) y multa de trece millones de pesos ($13.000.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 18ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR – I 2024 entre el Club El Equipo del Pueblo S.A. y el Club Atlético Nacional S.A“.