Deportivo Cali pasa por un muy mal momento económico, el cual ha influido en futbolístico, teniéndolo muy cerca de caer en los puestos de descenso, es por esto que la afición está muy angustiada con lo que pueda pasar con el equipo, por lo que piden que se actúe, antes de que se termine consumiendo un descenso.

Sobre la actualidad del conjunto ‘azucarero’ han salido a hablar algunos directivos de la institución a los medios de comunicación, allí han dado detalles de lo que es el difícil y angustioso presente del equipo histórico del fútbol colombiano, el cual no ha podido bajar la deuda que tiene, por el contrario, con el pasar de los meses ha incrementado a cifras muy grandes, tema que lo pone en riesgo de perder el reconocimiento deportivo y hasta de desaparecer.

La millonaria deuda que tiene el Deportivo Cali

Guido Jaramillo, presidente del Cali, habló en una entrevista para el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio, allí reveló algunos detalles de la actualidad del club, en donde confirmó que la deuda que hace unos meses estaba cerca a los 90 mil millones de pesos, ya haciendo a los 112 mil millones de pesos, un aumento importante, que se han dado por los intereses.

“La situación económica del Deportivo Cali sigue compleja porque nosotros hemos logrado unos ahorros importantes en los costos y gastos de la Asociación, pero no son suficientes para poder pagar ese nivel de deuda que traemos desde años atrás… Nosotros recibimos una deuda de 93 mil millones y hoy está en 112 mil millones, más o menos. Todo ese crecimiento de la deuda obedece a intereses. Es decir, a gastos no operacionales. La operación de la compañía ya está cada vez más controlada, cada vez más limpia, entonces no tenemos el flujo suficiente para pagar esos intereses”, contó Guido.

¿Qué pasará con Jaime de la Pava en el Deportivo Cali?

Otro de los temas de los que habló el dirigente del conjunto ‘azucarero’, fue sobre el entrenador Jaime de la Pava, el cual ha sido blanco de muchos cuestionamientos por parte de los hinchas, que han pedido su salida ante los malos resultados, es por esto que Jaramillo contó que el técnico seguirá, pero deberá cumplir con algunas condiciones, que sería empezar a ganar.

“Nosotros conversamos con el profesor Jaime el domingo pasado, preocupados por la perdida de tres partidos consecutivos. Tuvimos una conversación enfocada en los resultados. Con los jugadores también hablamos, queríamos saber cuál era su sentir. Respaldan totalmente al profe Jaime y dicen que están comprometidos como él, consideramos que debíamos continuar… En el corto plazo necesitamos ver resultados, si no, tendremos que tomar otra decisión”, afirmó el dirigente del club caleño.