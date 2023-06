Junior de Barranquilla confirmó la salida de uno de los grandes ídolos de su historia, el portero Mario Sebastián Viera, quien no va más en el cuadro ‘rojiblanco’, noticia que sin duda tiene muy tristes a sus hinchas, especialmente de la forma en la que sale el experimentado portero.

Uno de los grandes apuntados por la salida de Viera, es el entrenador Hernán Darío Gómez, al cual muchos hinchas y periodistas ligados al cuadro ‘tiburón’, aseguran fue el que no quiso contar más con el uruguayo, es por esto que el DT habló sobre el tema y se defendió.

En una entrevista con ‘El Herado’ de Barranquilla, Hernán Darío aseguró que no fue una decisión que él hubiera tomado y haya sacado al jugador, sino que fue algo consensuado entre varias personas de la dirigencia, con las que se tomó la determinación sobre el portero.

“En Junior no es una decisión de solo una persona, en Junior tomamos las decisiones en consenso. No es que yo traiga o saque a un jugador”, dijo el ‘Bolillo’ al reconocido medio atlanticense, declaraciones en las que no quiso dar más detalles de la determinación con Viera.