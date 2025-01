James Rodríguez consiguió equipo luego de la novela en el Fútbol Colombiano. El ’10’ del combinado nacional firmó por León de México y jugará el Mundial de clubes. El cuadro mexicano aprovechó su presentación y se burló de Junior de Barranquilla.

Recordemos que el cuadro ‘tiburón’ hizo de todo para fichar al colombiano, pero no pudo igualar la oferta que hizo el equipo mexicano. León no dudó un segundo para cargar a Junior. Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, algunos a favor, otros en contra.

León se burló de Junior de Barranquilla tras presentar a James Rodríguez

En un video publicado en las redes sociales del club, León mostró cómo fue la llegada de James Rodríguez a territorio mexicano. En un vuelo privado y con la mejor energía descendió del avión. Hasta ahí todo normal, pero lo que llamó la atención fue la canción de fondo.

León adornó el video con la canción “En Barranquilla me Quedo” del cantautor colombiano Joe Arroyo. Para nadie es un secreto que este un emblema de los hinchas de Junior que se quedaron con las ganas de fichar al ’10’ de la Selección Colombia.

La molestia de los aficionados del cuadro ‘tiburón’ no solo fue con James Rodríguez, sino también con el club que fichó, todo por ese detalles. Los demás hinchas de los otros equipos aprovecharon también para burlarse de Junior de Barranquilla.

Por ahora, James Rodríguez se está acomodando al club, conociendo a sus compañeros, al entrenador y al lugar donde estará por lo menos un año, así lo dice el contrato del club mexicano que espera sacar lo mejor del talento del jugador colombiano.

