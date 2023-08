Junior de Barranquilla quedó eliminado este miércoles de la Copa Colombia frente al Cúcuta Deportivo en condición de local. El cuadro barranquillero ganó, empató y perdió en el mismo partido. En los 90 minutos consiguió la victoria 2-1, igualando la serie 5-5, pero en la definición desde el punto penal se quedó afuera. Bacca y Cariaco González fueron los autores de los goles en el partido.

En la rueda de prensa, el entrenador, Hernán Darío Gómez dejó algunas declaraciones polémicas, pues dio a entender que no hay nada que hacer este año, pero que el 2024 será mejor. Habló sobre la cantera, los jugadores que vienen trabajando, el proceso que lleva desde el año pasado y mucho más.

“Casi todos los partidos que hemos perdido están en esta época entonces no se ve nada bueno, pero los que estamos ahí sabemos que para el 2024 el Junior va a tener un equipo muy bueno”, dijo el ‘Bolilo’.

Además, agregó que: “el equipo está muy formado para el futuro. Es un equipo que se ha trabajado mucho en ese aspecto. Hay 15 jugadores que se están visualizando para el 2024. La unión de estos dos grupos tiene que dar mejores resultados para entrar al octogonal, estamos cogidos de la noche, pero el año entrante va a haber un equipo muy fuerte. Lo de solucionar los problemas me ha salido caro. Me tocó tomar decisiones y el hecho de no ganar se me volteó la marea por haber mejorado el grupo, de hacer cosas con personas nuevas, todo eso”.