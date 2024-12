"Mercenario": hinchas de Junior piden la salida de un jugador

Junior de Barranquilla ha vuelto a caer en estos cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II y complican su clasificación a la gran final. Luego de la derrota ante Once Caldas, los fanáticos del ‘Tiburón’ han cargado contra uno de los futbolistas del plantel.

Publicidad

Publicidad

Este domingo 1 de diciembre se disputó el encuentro entre Junior de Barranquilla y Once Caldas en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El equipo visitante se impuso 1-2, dejando al equipo de César Farías en el fondo de la tabla del Grupo B de los cuadrangulares.

ver también Así va la tabla de reclasificación que define la localía en la final del Fútbol Colombiano

La situación del equipo rojiblanco acaba con la paciencia de los hinchas y muchos han estallado en las redes sociales por el complicado momento que atraviesan en el campeonato. Concretamente, cargaron contra un futbolista del plantel y piden su salida del club.

Piden su salida de Junior

Muchos fanáticos en las redes sociales cargaron contra el jugador, Marco Pérez. El futbolista ingresó a la cancha en el minuto 87′ y, más allá de haber sido intrascendente en el final del partido, desperdició de forma insólita una ocasión de peligro con la pelota parada.

Publicidad

Publicidad

“Mucho mercenario“, “no debe estar en Junior” y “me da la impresión que es intencional” son solo algunos de los mensajes de los fanáticos en las redes sociales en contra del jugador que sustituyó a José Enamorado en el partido de este sábado.

¿Qué dijo César Farías?

Luego de la derrota, César Farías dio su lectura del encuentro frente a Once Caldas. “Tuvimos un primer tiempo que fuimos superiores y nos pudimos haber llevado un gol más en el camerino, en el segundo nos superó el rival en el arranque y nos atacaron mejor que nosotros. Nos fueron llevando atrás y no tuvimos respuesta, pero quedarse con diez es difícil“.

Publicidad

Publicidad

“Hay que revisar y corregir en el poco tiempo que tenemos. Veo algunas opciones que me duelen porque es parte del desespero y es algo que no debe pasar en el próximo partido. Hay un momento del partido donde pudimos meter jugadores de más corte defensivo y luego poner a un hombre más fresco arriba, pero sentíamos que debíamos hacer otro gol. Si te metes un poco más atrás quizás no es un buen mensaje para la hinchada, pero nosotros también pensamos en ganar y que la gente tenga una energía positiva alrededor del equipo” agregó el entrenador de Junior de Barranquilla.