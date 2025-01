Salió campeón en diciembre en el FPC y ahora será asistente técnico de un grande de Colombia

Más exactamente, será el segundo asistente del Medellín, en esta nueva temporada del ‘Poderoso’, donde espera por fin ser campeón en el fútbol colombiano, algo que no ocurre desde el 2016.

Su experiencia lo llevo por varios clubes en el fútbol colombiano. Entre ellos están Águilas Doradas, Junior de Barranquilla, Atlético Huila, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y Unión Magdalena. Donde tuvo más trascendencia fue en el equipo barranquillero y en el ‘Matecaña’. En el rojiblanco jugó cinco años y fue considerado alguien clave en la defensa durante ese tiempo, mientras que en el Pereira se retiró con un título.

