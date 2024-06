Rafael Dudamel declaró como "persona no grata" a Carlos Antonio Vélez en Bucaramanga

Luego de que se definiera la gran final de la Liga Betplay 2024-1, el primer descontento con lo ocurrido en los cuadrangulares fue Carlos Antonio Vélez. Fiel a su estilo, lanzó una dura crítica por el desenlace del Grupo A en los cuadrangulares. Todos los equipos quedaron con 8 puntos, pero Atlético Bucaramanga se quedó con el boleto para disputar el título por la ‘ventaja deportiva’. Fue el famoso “punto invisible” el que resolvió la zona y eso provocó el ácido comentario del periodista. Todo llegó a oídos de Rafael Dudamel.

En su programa ‘Palabras Mayores’, aseguró que el mejor fue Millonarios, restando mérito a la clasificación de Bucaramanga. Como era de esperar, el comentario de Carlos Antonio Vélez tuvo fuerte eco en Santander y ya recibió una dura respuesta por parte de Rafael Dudamel, entrenador del elenco Leopardo. El venezolano no tuvo piedad y lanzó un duro comentario en contra del analista deportivo.

Si hay un técnico reconocido en Sudamérica por tener un carácter fuerte, ese es Rafael Dudamel. Sus procesos deportivos siempre los defiende a capa y espada. Las críticas siempre las recibe con el escudo puesto y sus respuestas van con el mismo calibre. Así lo demostró cuando atendió a los medios, previo a la primera gran final de la Liga Betplay 2024-1.

Al venezolano le preguntaron por las palabras que dio Carlos Antonio Vélez por la clasificación del Atlético Bucaramanga para luchar por el título. El DT no se guardó nada y declaró al periodista como persona no grata en la capital santandereana.

“A todas aquellas personas que estén en contra de Atlético Bucaramanga: nuestra afición lo tiene muy clara. Es una persona no grata para Bucaramanga. No solo para el equipo sino para la ciudad. Personas no gratas en la ciudad, aquellos que de manera mediocre, soberbia e ignorante intenten demeritar lo que los finalistas hicieron a lo largo de 6 meses”.

