Son tiempos extraños para el fútbol colombiano y un nuevo escándalo se desató a principios del mes de febrero, horas antes de que América y Bucaramanga cerraran el telón de la Fecha 7 de la Liga Betplay 2024-1. El diario ‘El País’ de Cali informó que miembros del CTI se presentaron en la concentración del equipo santandereano, con una orden de captura contra el futbolista identificado como Fabio Alejandro Delgado Tacan. El jugador en mención, quien había sido convocado por Rafael Dudamel para enfrentar al equipo Escarlata, se perdió ese compromiso y fue detenido por las autoridades al no presentar los documentos de identidad que le solicitaron.

Como era de esperarse, la detención del jugador trascendió a nivel nacional y sobre lo ocurrido solo se supo que fue liberado el viernes, 16 de febrero. Sin embargo, la denuncia en su contra por el delito de suplantación de identidad es más grave de lo que parece. En BOLAVIP Colombia pudimos conocer, en exclusiva, más detalles de este caso que alimenta uno de los mayores males que tiene el FPC: la inscripción de jugadores con documentación pública adulterada.

Suplantación de identidad… ¡Durante 7 años!

Según aseguró una fuente muy cercana a este caso al diario ‘El País’, “eso viene desde hace años; él no se llama Fabio Delgado, y parece que la persona que le prestó la identidad fue la que lo denunció”. A BOLAVIP Colombia llegó información muy sensible sobre este caso y hay dos precisiones importantes sobre este escándalo con el jugador del Bucaramanga. En primer lugar, lleva suplantando la identidad de otra persona desde 2016. Por otra parte, pudimos confirmar que dicha identidad no la tomó prestada o de un supuesto amigo. El verdadero Fabio Alejandro Delgado Tacan fue quien lo denunció ante la Fiscalía por suplantación de identidad y llevaría 7 años usando su mismo nombre y número de identificación (lo hizo con la Tarjeta de Identidad y la Cédula de Ciudadanía).

Dicho proceso legal contra el futbolista comenzó el año 2021, temporada en la que fue contratado por Independiente Santa Fe, luego de su paso por el Cortulúa en la segunda división del FPC. Según los primeros indicios de este caso, el jugador habría usurpado esta identidad para reducir su edad real y así ajustarse al proceso de inscripción en categorías inferiores. Según su documentación, actualmente tiene 24 años y gracias a ello fue considerado en las categorías menores de la Selección Colombia. Fue convocado por la Tricolor para disputar el Sudamericano Sub-20 de 2019, que se jugó en Chile. Con documento falso, también habría cometido fraude en el trámite de la expedición del pasaporte para salir de Colombia al exterior.

Fabio Delgado con Independiente Santa Fe en 2023 / VizzorImage

¿Soborno? A punto de otro delito grave en 2022

Según la información que pudo obtener BOLAVIP Colombia, el ahora jugador de Atlético Bucaramanga se contactó con la seccional de la Fiscalía en Florida, Valle del Cauca en el año 2022, por medio de su abogado. El objetivo era que el verdadero Fabio Alejandro Delgado Tacan, en últimas, desistiera del proceso y aceptara tener una nueva identidad. Dicha propuesta fue desestimada y los apoderados del futbolista lograron dilatar la demanda, hasta que la misma seccional archivó el caso, en dos ocasiones.

Luego de tantas trabas, el demandante interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía por el “trato desigual” que le dieron a su caso, teniendo en su poder todas las pruebas para procesar al futbolista. El 5 de diciembre de 2023, la entidad tomó la decisión de trasladar el caso a la seccional de Tuluá, donde un nuevo fiscal se apersonó del caso y finalmente dio trámite a la grave denuncia por suplantación de identidad y falsedad en documento público.

Fabio Delgado fue fichado por Atlético Bucaramanga en 2024. / ‘X’

Orden de captura previo al América vs. Bucaramanga

Tras reactivarse el caso de Fabio Alejandro Delgado Tacan, el demandante y la Fiscalía se enteraron de la posible presencia del jugador en la ciudad de Cali, por el juego entre América y Atlético Bucaramanga. Luego de realizar la previa identificación del futbolista, se decretó una orden de captura contra esta persona el pasado 12 de febrero y que se hizo efectiva tres días después, en la capital vallecaucana. Miembros del CTI acudieron hasta la concentración del equipo y allí dieron trámite para conducir al deportista a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) donde fue vinculado formalmente a la investigación.

La información constata que el jugador no presentó ningún documento válido de su identidad cuando le fue solicitado por los miembros del CTI. Fue liberado el viernes 16 de febrero y emprendió rumbo de inmediato a la ciudad de Bucaramanga.

Borrado del equipo desde la captura en Cali

Tras ese escándalo que se registró el 12 de febrero, el futbolista prácticamente quedó borrado del equipo de Rafael Dudamel. Su último partido oficial se registró el 20 de marzo, en la Copa Colombia. Su última convocatoria en Liga se dio el 12 de mayo, para el partido entre Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla. En todo el semestre, solo disputó 4 partidos entre las dos competencias locales.

A pocos días de que el equipo Leopardo juegue la gran final de la Liga colombiana contra Santa Fe, no hay rastro de Fabio Delgado en la nómina del elenco bumangués. De momento, la única novedad respecto a este caso es que la investigación continúa en manos de la Fiscalía. Se han presentado nuevas citaciones, pero el jugador ni su abogado se presentaron al llamado de las autoridades.