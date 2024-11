Luego de un año histórico al mando de Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel se despide del club. La salida del venezolano se confirmó este miércoles 27 de noviembre y se dispararon las especulaciones sobre los motivos de su partida. El exjugador de La Vinotinto ha salido a aclarar su situación.

Publicidad

Publicidad

Rafael Dudamel ha decidido no renovar su contrato con Atlético Bucaramanga, luego de impulsar al club al primer título de su historia y de clasificar a la Copa Libertadores. En las últimas horas se especuló de diferencias económicas con el entrenador.

Ahora, luego de que corriera la noticia de su salida, el exjugador ha salido a dar sus aclaraciones en conferencia de prensa. El venezolano negó que su salida de Bucaramanga se deba a sus aspiraciones económicas y aseguró que su decisión se debe a motivos personales.

“Son horas cargadas de muchas emociones. El único motivo es una decisión familiar, he querido cerrar todo tipo de especulaciones, no se ha tratado de nada contractual, de dónde realizar la pretemporada, contratación de futbolista, quiero cancelar todo ese tipo de especulaciones” dijo Rafael Dudamel.

Publicidad

Publicidad

El entrenador aseguró que mantiene una buena relación con la dirigencia. “He tenido una relación con Óscar Álvarez Jr y su padre muy especial, he entendido y respetado la esencia, las particularidades de ellos como dueños del equipo y eso nos ha permitido tener una relación con mucho respeto“.

Publicidad

Publicidad

Rafael Dudamel valoró su ciclo con Bucaramanga

Rafael Dudamel dio su balance del trabajo realizado el último año. “Ha sido un ciclo fantástico, inolvidable, desde ya quiero decirle a la hinchada leoparda y todo Santander decirles gracias, ya los extraño. han sido 12 meses en los que hemos trabajado con mucha dedicación, nos hicieron sentir como en casa desde el primer día, el cariño fue único. Es un trabajo que fluyó tan bonito que nos llevó a alcanzar ese anhelado título después de 75 años“.

“Dios me ha dado el privilegio de haber sido parte de un grupo extraordinario, doy por terminado este ciclo para lograr el sueño que es disfrutar de mi familia, le he pedido a mi esposa que me acompañe porque ha sido un año difícil desde lo familia, tenemos tres hijos, el menor de año y medio y apenas hasta hace tres días me dijo papá… Me voy con el corazón cargado de emociones y satisfacciones profesionales, pero hay un lado de mi alma que está requiriendo del amor familiar y ellos también necesitando al papá y el esposo” añadió.