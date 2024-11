Después de ganarle a Real Madrid, el DT de Liverpool puso de ejemplo a Luis Díaz con estas palabras

Es el mejor equipo de Europa en la actualidad, de eso no hay dudas. Liverpool FC le ganó a Real Madrid en la fase de la liga de la Champions League y no alcanzaron a pasar más de 24 horas cuando el entrenador Arne Slot puso de ejemplo a Luis Díaz.

‘Lucho’ está haciendo muy bien las cosas. Luego de un primer tiempo en el que Liverpool tuvo dos ocasiones claras de gol, llegó una segunda etapa que tuvo dos goles y dos penaltis errados. El extremo colombiano terminó jugando todo el partido.

Con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo, Liverpool le ganó 2-0 a Real Madrid en un partido en el que Mohamed Salah y Kylian Mbappé fallaron penaltis. Díaz volvió a demostrar lo comprometido que está con el equipo y, a pesar de las dos ocasiones claras que falló, recibió 6.9 puntos de calificación, según la aplicación BeSoccer.

No alcanzaron a pasar 24 horas desde el triunfo contra Real Madrid y Arne Slot volvió a tener una conferencia prensa en vísperas del partido contra Manchester City por la Premier League del domingo primero de diciembre a las 11:00 A.M. En ese momento dijo presente el nombre de Luis Díaz.

Después de ganarle a Real Madrid, Slot puso de ejemplo a Luis Díaz

Arne Slot y Luis Díaz en Liverpool vs. Real Madrid. (Foto: Imago)

Al entrenador de Liverpool le preguntaron si el arquero Caoimhín Kelleher estaría feliz de volver asumir el rol como segundo portero ante el regreso de Alisson Becker y en la respuesta puso de ejemplo a Díaz. “Quiero que todos los jugadores quieran jugar todos los partidos, estaría completamente equivocado si se hubiera acercado a mí y me hubiera dicho que le gustó que esté en el banquillo hoy, así que eso es completamente normal para él y todos los demás, pero luego es siempre sobre la actitud si no juegas y has sido sobresaliente. Por ejemplo ‘Lucho’ y Maca (Mac Allister) el domingo pasado que no quedaron entre los 11 inicialistas y entraron muy fuertes“, sostuvo Slot.

La buena noticia que la Champions League le dio a Liverpool

Liverpool llegó a un rendimiento del 100 por ciento luego de los primeros cinco partidos y no solo lidera la tabla de posiciones de la Champions League 2024-25. La cuenta oficial de la Liga de Campeones en X le dio la noticia a ‘Lucho’ Díaz y compañía que son el primer equipo que aseguró la clasificación a los octavos de final. ¡Están volando!

Tabla de posiciones de la Champions League 2024-25 (Foto: X / @ChampionsLeague)

