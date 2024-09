Andrés Orozco explicó las razones por la que decidieron que Dorlan no salió con la camiseta de Millonarios en El Campín.

La nueva campaña de la Dimayor en la que buscan rechazar los actos de violencia en los diferentes estadios del país, trajo diferentes tipos de comentarios. “Durante esta fecha, los capitanes de todos los equipos saldrán a la cancha vistiendo la camiseta del rival. Demostrando que por una camiseta no puede haber más heridos y muertos en un espacio de alegría y paz como lo es el fútbol. Asimismo, en los himnos, los jugadores de los dos equipos estarán abrazados alineando de forma intercalada.

Contamos con el apoyo de todos los equipos, jugadores, hinchas y dirigentes, para que entre todos, enviemos un mensaje contundente de que la fiesta del fútbol se vive en paz”. En los partidos de este sábado hubo varias tendencias en redes sociales, pues aseguran que es una medida que no sirve de mucho, mientras que otros la apoyaron.

Por otro lado, también hubo quienes se burlaron o criticaron a los capitanes que usaron la camiseta del rival, caso Dayro Moreno, quien tuvo que ponerse la de Independiente Medellín. Aunque hubo un caso particular en El Campín en Envigado vs. Millonarios, Dorlan Pabón, capitán principal de Envigado prefirió no hacerlo.

Revelan la razón por la que Dorlan Pabón no fue capitán contra Millonarios

Las críticas hacia ‘Memín’ fueron una constante, pues todos pensaban que sí iba a salir con la camiseta de Millonarios; sin embargo, no fue así y terminó Felipe Jaramillo con la banda de capitán y la prenda del ‘Embajador’. Si bien, todos sabía la razón, pues el pasado de Pabón ha estado enmarcado con Atlético Nacional, donde lo consideran ídolo, el entrenador de Envigado explicó la razón.

“Al final la decisión la tomó yo, porque a lo último yo creo que ese mensaje que se está enviando en la fecha es un mensaje muy lindo, positivo para todos los equipos en este ambiente del fútbol. Que por qué pusimos a Jaramillo, porque simplemente él actuó en Millonarios, ha estado en diferentes equipos y es uno de los capitanes nuestros, entonces es mostrarle a la gente que a lo último no es el color de la camiseta, lo que importa es la vida, vimos un Campín bonito y eso es lo que tenemos que replicar, aquí no importa el color de la camiseta”, dijo Andrés Orozco.