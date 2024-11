Revelan problemas con David Ospina y agresiones contra jugadores de Nacional en El Campín

🚨 ATENCIÓN, ATENCIÓN. 🚨 Se presentaron desmanes en la llegada de Atlético Nacional al Estadio El Campín, el bus que transportaba a los jugadores del 'Verdolaga' llegó con los vidrios rotos. 💙🔥💚 ¡Inició picante el partido entre MIllonarios vs Atlético Nacional!

Volviendo a lo que produce ese partido, los hinchas de Millonarios se han encargado de meter presión a los jugadores de Atlético Nacional. En la llegada del equipo verde a El Campín, mientras los futbolistas y el cuerpo técnico bajaban del medio de transporte y entraban al escenario deportivo por la zona occidental, algunos desadaptados, que no pudieron calmar la ira, intentaron ingresar por esa misma puerta y agredir a los jugadores.

