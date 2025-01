El ciclo de James Rodríguez en Rayo Vallecano ha llegado a su final y se ha concretado la rescisión de su contrato. Ahora, el jugador se despide del club español como agente libre y los fanáticos de Vallecas han tenido diversas reacciones a la salida del colombiano.

Inicia un nuevo año y, una vez más, James Rodríguez se despide de un equipo saliendo por la puerta trasera. Luego de un primer tramo de temporada con muy pocos minutos de juego y con supuestas diferencias con el entrenador, el jugador rescindió su contrato.

La confirmación de la salida del capitán de la Selección Colombia ha generado opiniones divididas en la hinchada de Rayo Vallecano. Muchos hinchas se pronunciaron por medio de las redes sociales sobre lo que ha sido el paso del mediocampista por el equipo madrileño.

Así reaccionaron los hinchas del Rayo

Muchos fanáticos del equipo de Vallecas cargaron contra James Rodríguez. “La mejor noticia del día. Un jugador fuera de forma, que no aporta nada y que menos mal que ha jugado poco sino estaríamos en descenso. Que cierre al salir y que se vaya a calentar otro banquillo y a engañar a otro equipo“.

“Buena, un jugador que no quiere correr (dicho por el mismo) y que no va a aportar nada es mejor que se vaya. Aqui no queremos estrellas, queremos once tios que se partan el alma por la camiseta, que cierre al salir” dijo otro fanático sobre la salida del colombiano.

Sin embargo, no todos los mensajes fueron negativos. Algunos fanáticos lamentaron la forma en la que se despidió James. “Me cago en los muertos de Íñigo, joder tío en mis 20 años de abonado no ví tal trato hacia un jugador como el chaval colombiano, me habéis arruinado la mañana“.

“Triste, contratar a un buen jugador para no darle oportunidad, le hubiera dado un toque diferente al equipo pero el técnico, no supo aprovechar al jugador… Malo este técnico...” dijo otro de los hinchas que respaldaron al volante luego de un mal primer tramo de la temporada.

¿Qué sucederá con James Rodríguez?

Ahora, la gran incógnita es el futuro de James Rodríguez. Desde Colombia, el equipo que sueña con su fichaje es Junior de Barranquilla. No obstante, aparecen otros grandes interesados como Boca Juniors desde Argentina.