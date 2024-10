Sheyla García reveló lo que un hincha herido de Junior les dijo a los jugadores antes de ser atendido

Se vivieron momentos de angustia por una batalla campal entre hinchas de Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Una de las voces autorizadas para hablar sobre todo lo que pasó en el partido del 26 de septiembre por la fecha 10 de la Liga Colombiana II-2024 es la periodista Sheyla García, ya que estuvo en la cancha cubriendo el encuentro. ¡Y no solo eso! También se dio cuenta de lo que un hincha herido les dijo a los jugadores del equipo ‘Tiburón’ antes de ser atendido.

Era un gran partido hasta que se suspendió. Luego del gol de Marino Hinestroza al minuto ocho del segundo tiempo con el que Nacional ganaba dos a cero empezaron los hechos que llevaron a que el árbitro Nolberto Ararat suspendiera el partido por falta de garantías. Los actos de violencia volvieron al fútbol colombiano.

Todo empezó en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot cuando se empezaron a pelear los hinchas de Junior y Nacional mientras que la hinchada visitante se robaba una bandera de la afición local. La pelea y los golpes se fueron trasladando por otras tribunas del estadio y Sheyla García relató lo que estaba viviendo a pocos metros de distancia.

“Los jugadores del Junior están trayendo a un herido, Dios mío… Los heridos, personas que están cortadas y apuñaladas, están en los pasillos por donde pasan los jugadores a los camerinos (…) Estaban lanzando a la gente de las tribunas (…) Nunca había visto una persona apuñalada y lo que viví esta noche”, afirmó la periodista del canal Win Sports antes de hacer otra sorprendente revelación.

Sheyla y la pelea entre hinchas de Junior y Nacional. (Foto: X @SheylaGarcia07 y archivo particular)

Luego de tener un saldo de 22 heridos y de que la Dimayor confirmara que el partido entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional no se va a reanudar, Sheyla García volvió a hablar sobre la batalla campal que se vivió en el estadio Atanasio Girardot. “Hoy sí me siento irresponsable porque es que no me entré”, le empezó contando al programa ‘Los Intocables’ del canal de YouTube ‘Meca TV’.

Lo que un hincha de Junior les dijo a los jugadores antes de ser atendido

García confesó que no sabía dónde tenía la cabeza porque la reacción ante la pelea de los hinchas de Nacional y Junior fue ir por las maletas de su grupo de trabajo porque pensó que los iban a robar. Luego, Sheyla le contó a ‘Meca TV’ un detalle sobre la batalla campal que no había sido revelado: “Esto no lo dije y lo voy a decir aquí. Como es posible que uno de los heridos, con los jugadores de Junior ahí, viene y les dice: ‘Nosotros estamos dejando la vida por ustedes y ustedes cuándo por nosotros'”.

El mensaje que Sheyla García le envió a un jugador de Junior que no estuvo en Medellín

En medio de su nuevo relato sobre los momentos de miedo, angustia y zozobra, que se vivieron en el estadio Atanasio Girardot, Sheyla García confesó que recibió un mensaje de un jugador de Junior de Barranquilla que no viajó con el equipo a Medellín preguntándole si estaba bien. “Dale gracias a Dios que no viniste y no viviste esto”, fue lo que le respondió la periodista de Win Sports al jugador del equipo ‘Tiburón’. Además, Sheyla terminó por confesar que “no podía dormir” porque “cerraba los ojos y veía los cortados y apuñalados”.