La respuesta perfecta de Richard Ríos a Sheyla García por decir que Colombia malacostumbró a los hinchas

No le gustó la última imagen que dejó con la Selección Colombia y no dudó en salir a dar la cara. Richard Ríos estuvo en un evento de Nike en Medellín, y cuando la periodista Sheyla García, del canal Win Spots, le dijo que la Tricolor había malacostumbrado a los hinchas por ganar tantos partidos, apareció con la respuesta perfecta.

Luego de la derrota contra Ecuador en Barranquilla por la fecha 12 de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026, Ríos habló con la prensa en la zona mixta y se hizo viral el ida y vuelta con un periodista que le preguntó el por qué bajó su rendimiento.

A pesar de que Richard Ríos respondió diciendo que “no tengo nada contra usted. Siempre les respondo. Acepto tu crítica, el gol (de Ecuador) sale de un error mío“, se terminó hablando más que primero le contestó al periodista con la siguiente pregunta: “¿Por qué viene la pregunta básicamente a mí?”. A esta historia todavía le faltaba un capítulo por contar.

“Siempre estoy tranquilo de verdad. Primero, subieron lo que ellos quisieron que fue mi respuesta y no fue lo que él (periodista) preguntó porque siento que lo hizo de una forma que no debía hacer. Segundo, le estaba respondiendo bien y la persona no me miraba los ojos, no me hablaba bien y se supone que cuando estas preguntando algo por respeto hay que mirarlo a los ojos nada más porque él me está haciendo la pregunta a mí. Pero soy una persona muy tranquila, si lo vuelvo a ver le voy a responder igual con cariño y con el mismo respeto”, le empezó diciendo Ríos a Sheyla García antes de dar la respuesta perfecta cuando le dijeron que la Selección Colombia malacostumbró a los hinchas.

Así reaccionó Ríos cuando Sheyla García le dijo que malacostumbraron a los hinchas de la Selección Colombia

Richard Ríos en Colombia vs. Ecuador. (Foto: Getty Images)

Cuando Sheyla García le preguntó a Richard Ríos por el cruce que tuvo con el periodista tras la derrota contra Ecuador mencionó que la selección colombiana había malacostumbrado a las personas por ganar y tener un rendimiento alto. ¿Qué dijo el volante? “No solo ustedes se malacostumbraron, nosotros también estábamos acostumbrados, no es malacostumbrarse porque creo que la selección no se puede conformar con menos. Es siempre querer tres puntos y siempre estar de tú a tú con cualquier selección. Lo que pasó ahí, pasó… También venía de un resultado no positivo, caliente la verdad porque no me gusta perder. Y bueno… Pedirle disculpas a todas las personas que vieron eso y que creyeron que lo dije de mala forma. No soy una persona que responde mal (…) No soy una persona que soy así, soy súper tranquilo y que no lo van a volver a ver”, respondió Ríos.

Richard Ríos respondió si jugaría en un equipo del fútbol colombiano

Luego de afirmar que siempre fue un sueño jugar en el fútbol colombiano y que le gustaría hacerlo para disfrutar de los estadios en Colombia, Ríos prefirió no elegir un equipo de la Liga Colombiana II-2024 al decir que “no tengo preferencias. Siento en el momento que vaya a venir y vengan propuestas, se mirara lo mejor para mi carrera y mi familia. Entonces, toca esperar hasta que ese momento se dé para mirar en qué club jugaría acá“.

