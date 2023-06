Junior de Barranquilla está enfocado en lo que será el segundo semestre tras tener un inicio de año bastante atropellado y lleno de derrotas que afectaron al club y a sus hinchas. Tras varias decisiones tomadas por el entrenador y los directivos en cuanto al plantel se refiere, hay ilusión en la afición que quiere ver al equipo peleando títulos.

El cuadro ‘tiburón’ presentó a su nuevo refuerzo, Gonzalo Lencina, quien entregó declaraciones polémicas que generó opiniones divididas entre los aficionados de los demás equipos. También contó detalles de su contratación y llenó de esperanzas a los aficionados de la institución.

“Fue un poco lento todo, pero era por temas de detalles que se fueron resolviendo. Estoy muy feliz de estar acá, las expectativas son altas. Estoy en el club más grande de Colombia”, dijo Lencina. Además, habló sobre la experiencia adquirida en Atlético Bucaramanga.

“Me fue bastante bien estos seis meses en Bucaramanga, muchos ya me conocen. Me considero un jugador con una intensidad alta. Como todo 9 trataré de finalizar de mejor manera las situaciones que cree el equipo. Espero ayudar muchísimo al equipo”, expresó.

Lencina finalizó diciendo que no sabe cuántos goles marcará, pero que dará lo mejor de sí: “estoy muy agradecido con la hinchada de Bucaramanga, desde que llegué me sentí como en mi casa. Estoy comprometido al llegar a Junior, no sé cuántos goles haré, uno quiere dar el máximo de cada uno, vengo con ese sueño”.