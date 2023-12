Junior de Barranquilla venció al Independiente Medellín en la final de la Liga Colombiana II-2023 y obtuvo la décima estrella en su historia. Luego del 3-2 en el partido de ida en el Metropolitano, la vuelta en el Atanasio Girardot era el escenario ideal para que el DIM gritara campeón y se quitara el gol que tenía en contra, pero las cosas fueron muy diferentes. ‘El Tiburón’ no falló y luego de estar casi eliminado en el Grupo A, incluso superado en el compromiso de vuelta en la capital de Antioquia, sorprendió y salió con la suya. No se escapó el trofeo y pudo celebrar. En las gradas del máximo escenario antioqueño, hubo un asistente de lujo: Yimmi Chará.

Vale resaltar que Yimmi Chará jugó dos años en el Junior de Barranquilla y ganó una Copa Colombia en el 2017. En la hinchada juniorista, quedó la sensación que este volante ofensivo pudo haber jugado mucho más y ganar más campeonatos. Tuvo que partir a Atlético Mineiro en el 2018 y actualmente milita en el Portland Timbers de la MLS. Además, ha hecho parte de la Selección Colombia.

Un nombre que no pasa para nada desapercibido en la hinchada y más por la reciente visita a Colombia y sus palabras sobre Junior de Barranquilla que ilusionan a Colombia. Comentó desde Medellín que le encantaría volver a Barranquilla, pero se tendría que negociar con Portland, pues tiene contrato con este club norteamericano hasta 2024.

En el Junior de Barranquilla se recuerda aquella sociedad con Teófilo Gutiérrez, el popular ‘Chateo’ que conquistó al fútbol colombiano, que logró ser una sociedad con mucho fútbol y goles, pero que duró poco tiempo. Tras los buenos momentos, Yimmi Chará no descarta con dar la vuelta a Colombia y vestir la camiseta juniorista para la Copa Libertadores 2024 y en pleno centenario.

“Claro que contemplo volver (a Junior). De la manera en la que salí del club, cualquier jugador quisiera salir. Tengo un gran cariño por la ciudad, por la hinchada, por el calor que me dieron a mí y a mi familia. Me encantaría regresar. Hasta ahora no me han llamado, no se ha hablado nada de eso. Me imagino que estarán esperando a terminar el torneo para empezar a hablar de si traerán jugadores”, dijo Yimmi Chará sobre Junior en la previa del partido de vuelta en el Atanasio Girardot.