Juanfer Quintero ha desatado una verdadera locura en Racing gracias a su asombroso rendimiento y muchos hinchas de la ‘Academia’ ya dan muestras de devoción con el colombiano. El futbolista fue sorprendido con el tatuaje de un hincha y su reacción no tiene desperdicio.

Juanfer Quintero se ha convertido en un jugador de partidos importantes en Racing y se ha ganado el cariño de los hinchas del club de Avellaneda. Su última gran aparición fue este mismo domingo, cuando puso el gol de la victoria ante Independiente Rivadavia de tiro libre.

Pese a no haber ganado ningún título con el equipo, algunos hinchas han dado muestras extremas de cariño con el futbolista. Luego de la victoria ante Independiente Rivadavia, el colombiano fue sorprendido con el tatuaje de un fanático de la ‘Academia’.

Ante las cámaras de ESPN, Quintero reaccionó al tatuaje que se hizo un hincha de Racing con su rostro. El volante colombiano se mostró sumamente agradecido con el fanático por el gesto, pero no pudo ocultar su desagrado por el aspecto del tatuaje.

La graciosa reacción de Juanfer Quintero

“La verdad, ese no soy yo. No se parece en nada, creo que es un muñequito o algo” dijo Juanfer Quintero entre risas ante las cámaras luego de ver el tatuaje. “Agradecer. Es muy bonito. Yo no me dañaría la piel así. Soy demasiado diminuto para lo que pasa en el mundo y la verdad agradecerle ese cariño“.

“Yo como jugador quiero darles mucha alegría. Estos son gestos que realmente lo llenan a uno” agregó el mediocampista de la Selección Colombia luego de que un periodista le mostratra el tatuaje del fanático luego de la victoria en el ‘Cilindro’ de Avellaneda.