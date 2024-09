La leyenda del fútbol argentino, Juan Román Riquelme ha estado en el foco de las críticas en los últimos meses por su gestión en Boca Juniors y su relación con la prensa. Ahora, el presidente del club, ha retomado el escándalo de Sebastián Villa para cargar contra los medios.

Los errores cometidos por la dirigencia de Boca Juniors y los resultados deportivos han hecho que muchos hinchas cuestionen la gestión de Juan Román Riquelme. Además de esto, el exjugador argentino ha protagonizado cruces con periodistas ante las cámaras.

El presidente del club Xeneize ha hablado sobre su relación con la prensa en el programa ‘El Loco y el Cuerdo’, con el periodista Flavio Azzaro y el expresidente de Independiente, Andrés Ducatenzeiler. En la conversación, revivió el escándalo de Sebastián Villa y sus causas penales.

“De lunes a domingo vos escuchabas que cuando Sebastián Villa jugaba en Boca no tenía ni que entrenar. Ahora juega en Mendoza y parece que está en otro país. Mendoza es Argentina, eh. No pasa nada. Esos canales no dicen nada” fueron las palabras del ídolo del equipo de la Ribera.

¿Por qué condenaron a Sebastián Villa?

Vale recordar que el futbolista colombiano, Sebastián Villa fue condenado a 2 años y un mes de prisión en Argentina por agresiones contra su expareja, Daniela Cortés. Además de esto, el jugador de Independiente Rivadavia había sido denunciado por otra chica por abuso sexual, pero retiró la demanda luego de llegar a un acuerdo.

La senntencia dictada en 2023 contra Villa ordena “condenar a Sebastián Villa Cano de nacionalidad colombiana a la pena de 2 años y 1 mes de prisión de ejecución condicional, por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género, previstos y reprimidos por los Artículos 45, 55, 89, 92 en función del 80, incisos 1 y 11. Hechos acaecidos en perjuicio de Daniela Cortés Meneses“.

