Desde Brasil se confirmó que ya ha quedado firmada la desvinculación del jugador colombiano en Sao Paulo. De momento, no seguirá jugando más en el Brasileirao.

En medio de los rumores y todas las versiones de mercado en Sudamérica y Europa, James Rodríguez sigue a la espera de poder resolver su futuro en el fútbol. Tras una gran Copa América con la Selección Colombia, varias puertas se han abierto para él y está tratando de elegir la mejor oportunidad. Quiere seguir jugando para sostener el buen nivel que mostró con la Tricolor. Su salida de Sao Paulo ha quedado firmada y tramitada de manera formal. No seguirá en Brasil, de momento.

La salida de James Rodríguez de Sao Paulo tiene como principal protagonista al DT argentino, Luis Zubeldía. Desde que llegó, decidió bajarle el pulgar al colombiano y nunca contó con sus servicios. Lo borró de la plantilla y eso no cambió luego de la Copa América 2024. Tanto el club como el jugador llegaron a un mutuo acuerdo de rescindir el contrato. En principio, el ’10’ no se quería ir de Brasil, pero tampoco se iba a quedar en un lugar donde no cuentan con él.

Problemas logísticos para la desvinculación de James Rodríguez

Lastimosamente, la historia de James Rodríguez con Sao Paulo no fue como el colombiano quería. Él llegó con mucha ilusión a Brasil, lugar que lo acogió como una estrella. En ese país vive latente la imagen de aquel ’10’ que brilló por todo lo alto en el Mundial de 2014. Sin embargo, decisiones ajenas al jugador acabaron este capítulo con la salida anticipada del mediocampista cafetero. Desde hace un par de semanas, la decisión estaba tomada y solo debía formalizarse.

James Rodríguez, elegido como MVP de la Copa América 2024.

Según reportó el portal ‘UOL’ en Brasil, la finalización del contrato de James Rodríguez con Sao Paulo ha quedado sellada. El club debía entregarle una documentación al futbolista para certificar su salida, pero se presentaron problemas logísticos en este trámite. El sistema que aloja esta información tuvo problemas y solo hasta ahora se pudo solucionar todo.

La última y fría decisión de Sao Paulo con James

Con todos los papeles firmados y con James Rodríguez ratificado como agente libre, Sao Paulo ha tomado la decisión de NO hacer ningún tipo de anuncio con el colombiano. Como el club y el jugador manejaron toda esta situación de manera discreta, no existirá ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido. La postura de la dirigencia es que no se publicará ningún comunicado anunciado la partida del colombiano.

Teniendo en cuenta eso, James Rodríguez seguirá la misma postura y tampoco se pronunciará al respecto. Lo próximo que se sabrá de él, será su próximo destino en el fútbol profesional.