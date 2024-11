Una figura de Sao Paulo revela que le llamó la atención y peleó con James Rodríguez

Luego pasó el tiempo y sintió que no tenía el prestigio que debía. Entonces se sintió desacreditado, quería más atención para sí mismo. Pero no había manera. El entrenador (Dorival Junior) se le acercó y le dijo: ‘Por cómo entrenas, ¿cómo te voy a alinear? ¿A quién voy a sacar del equipo?’ Hay que ser honestos, era profesional. Nunca fue irrespetuoso, nunca llegó tarde, hizo su trabajo correctamente”, dijo Rafinha en el pódcast Denílson Show en Youtube.

Apenas logró desvincularse de Sao Paulo, James Rodríguez aceleró para que el contrato con Rayo Vallecano fuera posible y así concretar su regreso a Europa. Mientras eso sucedía, su presencia en la Selección Colombia era cada vez más fuerte. A hoy, el cucuteño sigue sufriendo en el club, pero siendo indispensable en el equipo nacional. Eso no lo aleja de los escándalos y las críticas.

El club paulista confió en James Rodríguez y en la zurda mágica. A finales de julio de 2023, el club y el jugador firmaron el nuevo contrato con el único objetivo de que ganar títulos, pero el Brasileirao y la Copa Sudamericana no fueron posibles. Un año después, en medio del show de la Selección Colombia en la Copa América, se confirmó la rescisión de contrato.

No paran los escándalos con James Rodríguez. Desde Brasil, aparecen fuertes palabras contra él y revelan más detalles de los meses que estuvo en Sao Paulo, donde no pudo rendir lo esperado y salió por la puerta de atrás. Se esperaba que el colombiano lograra lucirse en uno de los clubes más grandes de Latinoamérica, pero pasó todo lo contrario y al final se rescindió el contrato.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.