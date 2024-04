En un momento fue Radamel Falcao García con sus goles en las finales de la Europa League con FC Porto y Atlético Madrid. En otra ocasión fue James Rodríguez brillando con asistencias y anotaciones en el Real Madrid. Ahora, el turno es para Luis Díaz, quien tiene un nivel tan alto en Liverpool FC que llevó a que la prensa internacional se preguntara qué pasaría si fuera argentino o brasilero.

No es casualidad que las últimas derrotas del Liverpool no tuvieran a ‘Lucho’ Díaz en los momentos más importantes del partido. Todo empezó en la goleada que el equipo inglés sufrió contra Atalanta en el partido de ida por los cuartos de final de la Europa League.

A pesar de jugar en el estadio Anfield, Liverpool perdió por tres goles a cero en un partido en el que Jürgen Klopp decidió que Díaz fuera suplente y entrara al minuto 15 del segundo tiempo. Poco y nada pudo hacer el jugador colombiano y esto llevó a que la prensa argentina estallará en contra de la decisión del entrenador alemán al no poner a ‘Lucho’ como titular.

“Quedó demostrado que Liverpool tiene Luis Díaz dependencia. Pasan los días, pasan los partidos y los argumentos son mayores. ¿Qué pueden decir aquellos que dicen que no puede ser considerado el mejor extremo del mundo? ¿Qué no puede estar dentro de los 10 mejores para el Balón de Oro? ¿Por qué no? (…) Luis Díaz es el terror de las defensas“, fue la primera parte del análisis de Lucas Ugartemendía, periodista del medio Secta Deportiva, tras la derrota contra Atalanta. ¡Lo mejor estaba por venir!

A pesar de que fue uno de los jugadores que tuvo una opción clara de anotar, Jürgen Klopp decidió que ‘Lucho’ Díaz saliera a los once minutos del segundo tiempo en el partido que Liverpool terminó perdiendo por un gol a cero en la fecha 33 de la Premier League 2023-24. Al parecer, el entrenador no lo tiene en un concepto tan alto como lo hace la prensa en Argentina.

Lo que pasaría en el mundo del fútbol si Luis Díaz fuera argentino o brasilero

Luego de señalar que es el terror de las defensas, Lucas Ugartemendía, del medio Secta Deportiva, se animó a decir lo que pasaría si Luis Díaz fuera argentino, brasilero o representara a la Selección de España: “Si fuese argentino ya se estaría hablando del sucesor de Leo Messi. Si fuese brasilero ya se estaría hablando que entre él y Vinicius Jr. Brasil tiene para competir por diez años. Si hubiese representado a la selección española ya se lo estaría considerando el mejor extremo del mundo y candidato al Balón de Oro por la prensa europea”.

Lo último que se sabe sobre el futuro de ‘Lucho’ Díaz en el Liverpool

En medio de los rumores sobre el supuesto interés que tendría FC Barcelona y París Saint-Germain por contratar al jugador colombiano, Liverpool habría tomado la decisión de cambiar las condiciones del contrato de ‘Lucho’ Díaz al ser el jugador número 18 de 27 con el mejor salario del equipo. Según informó Felipe Sierra, periodista colombiano, el equipo inglés consideraría “seriamente hacerle en este verano una oferta de renovación con una mejora salarial”.