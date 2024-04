En las redes sociales, Crystal Palace destaca los números de Daniel Muñoz, resaltando que el lateral ha jugado 10 partidos en la Premier League, sumando 900 minutos en total, es decir, que no ha sido sustituido hasta el momento. Ante Liverpool, fue una de las figuras y no desaprovechó el momento para lucirse y desesperar a Lucho Díaz.

Tras Luis Díaz y su momento sublime con el Liverpool, sigue Daniel Muñoz con el Crystal Palace, club que se mantiene en la Premier League, aunque no esté peleando por puestos a torneos internacionales la próxima temporada y tampoco sufre en el descenso. Jefferson Lerma, también de la Selección Colombia, es el otro colombiano en este club del sur de Londres.

Estamos hablando de Daniel Muñoz, quien cada vez más se va mentalizando y se fortalece en la titular de la Selección Colombia. En el Crystal Palace es alguien que no tiene discusión en la titular y además fue todo un dolor de cabeza para el Liverpool de Luis Díaz el fin de semana pasado (0-1).

