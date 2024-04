Avanzan las fechas de la Premier League y Liverpool aún no consigue nuevo entrenador. La directiva de los Reds está ante la complicada tarea de conseguir un reemplazo para Jürgen Klopp y ahora ha salido otro candidato a desmentir sus negociaciones con el club de Merseyside.

Están siendo días sumamente tensos en Liverpool por la situación del banquillo. Jürgen Klopp abandonará el cargo luego de 9 temporadas y la gran pregunta que se repite en el entorno del club es quién será el próximo entrenador. Será realmente complicado que consigan a alguien que llene las expectativas, ya que el alemán deja el listón sumamente alto.

Han sido varios los nombres que han sonado en las últimas semanas para tomar las riendas de los ‘Reds’. Xabi Alonso y Rúben Amorim han sido los entrenadores que más rumores generaron últimamente, pero un tercer nombre salió a la luz como posible candidato.

El diario Daily Mail aseguró que el entrenador croata, Niko Kovac se metía en la lista de interés de Liverpool. El exentrenador de Bayern Múnich está libre de contrato tras su salida de Werder Bremen y estaría tanteando clubes de la Premier League para la próxima temporada.

Niko Kovac niega los vínculos con Liverpool

El técnico croata salió a cortar rápidamente los rumores que lo vinculaban con el club de Anfield. “No son ciertos los vínculos con el Liverpool que surgieron en los últimos días fueron“ fueron las palabras de Niko Kovac sobre los últimos rumores sobre su futuro.

Fabrizio Romano asegura que Rúben Amorim sigue siendo el gran favorito a ocupar el banquillo de Liverpool. El entrenador ha hecho un trabajo impecable con Sporting CP y ya estaría listo para dar un gran salto en su carrera y tomar el mando de un grande de Europa.

Sin embargo, a pesar de no haber descartado categóricamente la posibilidad, el portugués apagó los rumores en conferencia de prensa. “No me reuní con el Liverpool para ninguna entrevista y no hay acuerdo, no es cierto. Soy entrenador del Sporting, quiero ganar aquí y no me reuní con ningún club. No se ha acordado nada. Paren con esta historia. Esta es la última vez que hablo de mi futuro“.