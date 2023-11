El caso de Sebastián Villa es complicado y Deportes Tolima se ve en una situación complicada con su contrato. El club colombiano mantiene un porcentaje del pase pero Boca Juniors mantiene apartado al jugador. El presidente, César Camargo ha dejado clara su posición sobre una segunda oportunidad para el extremo.

Sebastián Villa enfrenta una complicada situación con la Justicia Argentina. El futbolista fue condenado tras ser hallado culpable por el cargo de violencia de género, mientras avanza su causa por violación. Mientras tanto, Boca Juniors lo mantiene separado del plantel.

Deportes Tolima mantiene un 30% del pase y, a un año del final del contrato del jugador con el equipo argentino, crece la preocupación en el club vinotinto y oro. En este contexto, ha salido el presidente de la entidad colombiana a asegurar que le daría una nueva oportunidad al atacante.

¿Cómo va el caso de Sebastián Villa?

El pasado 2 de junio Sebastián Villa fue hallado culpable en el caso por violencia de género. El Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora de Argentina indicó que el futbolista colombiano es “penalmente responsable de amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas” contra su expareja, Daniela Cortés.

El futbolista fue condenado a dos años y un mes de prisión por agredir a su expareja. Sin embargo, por tratarse de una pena menor a los tres años de prisión, esta no es de cumplimiento efectivo, por lo que el futbolista se mantiene en libertad.

El 3 de octubre, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó la elevación de la causa por la presunta violación de una chica de 26 años. El caso aún está en manos de la Justicia y se espera que el jugador vaya nuevamente al banquillo de acusados.

¿Vuelve a Deportes Tolima?

A raíz de todo esto, Boca Juniors ha apartado a Sebastián Villa de toda actividad futbolística. El colombiano tiene contrato hasta diciembre del año 2024, por lo que deben tomar acciones rápidamente si desean sacar rédito económico a su inminente salida del club.

Deportes Tolima está realmente interesado en el futuro de Villa. El club mantiene su 30% de la ficha, por lo que no le conviene que Boca deje expirar su contrato. El presidente del club, César Camargo se refirió a este tema en diálogo con Vbar Caracol.

“Esa platica está embolatada. Nosotros tenemos el 30%. No ha sido un tema fácil. He tenido varias conversaciones con la gente de Boca y todavía no tenemos luz verde al final del túnel, desafortunadamente para Sebastián, primero que todo, y para el club” dijo el presidente.

Camargo no descartó que Villa pueda regresar al club. “Nosotros tenemos que respetar, inclusive Boca y nosotros, tenemos que respetar el derecho al trabajo de él. Él no ha sido vencido aún en pleito. Está en una segunda instancia en su primer pleito y en su segundo apenas está comenzando. Todos tienen derecho a trabajar y Sebastián no puede ser la excepción“.

Kings League

En medio de toda esta situación, el jugador ha encontrado una solución para mantenerse en actividad. El colombiano formará parte del equipo West Santos FC de WestCOL y Arcángel en la Kings League Américas, que iniciará en el año 2024. Esta no es una competición que funcione bajo las reglas de la FIFA, por lo que no habría incumplimiento de su contrato con Boca.