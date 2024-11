El periodista César Augusto Londoño no quiere a Marcelo Bielsa.

En julio de 2024, César Augusto Londoño no atacó a la Selección Uruguay, pero sí a Marcelo Bielsa. Cabe recordar que más allá de las críticas que pueda crear, el entrenador argentino siempre es polémico por su modo de ser y declaraciones. Pese a las condiciones, es uno de los entrenadores más cotizados de Sudamérica y su modo de ver el fútbol es escuela y ejemplo para muchos otros técnicos.

Desde Colombia se ve con respeto a Uruguay, uno de los equipos más grandes e históricos de la Conmebol, además que es una plaza difícil. La única vez que la ‘Tricolor’ le ganó a los uruguayos en el Centenario, fue el 5 de julio de 1973, con gol de Willington Ortiz (1-0). Se completan 51 años de no poder ganar en la capital uruguaya.

El reconocido periodista César Augusto Londoño, no se guardó nada y fue contra Marcelo Bielsa, el actual técnico de la Selección Uruguay, que no la pasa para nada bien y hay síntomas de conflictos internos en la previa del partido contra Colombia, que será válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. Un partidazo por donde se le mire. Ambos equipos están cerca de asegurar el boleto a la Copa Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

