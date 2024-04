El reconocido periodista Emiliano Pinsón anunció esta semana una noticia que conmocionó a sus seguidores, pues tendrá que dejar de trabajar por una durísima enfermedad. El comunicador lo contó todo y recibió el respaldo de sus compañeros de trabajo, amigos, familiares y quienes admiran su trabajo.

Emiliano Pinsón dijo que dejará de trabajar en Arriba, Carajo, programa radial de DSports en el que era panelista, porque su diagnostico de mal de Parkinson se agravó.

Vea también: El gesto de Cristiano Ronaldo en el que quiso pegarle un puño al árbitro

Emiliano Pinsón dejará de trabajar por una durísima enfermedad

“Es mi último programa aquí a la mañana. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Quiero ser específico con lo que tengo. Es la palabra, específica, exactamente. Tengo un Parkinson atípico, condicionotomía. Eso quiere decir que no es el Parkinson rígido como estaba diagnosticado. Es un Parkinson que tiene un inconveniente que no está muy bien estudiado porque justamente varía en su desarrollo. El temblor común ya está estudiado. Tiene una conducta muy parecida durante tantos años y después o estás más rígido o menos y tembloroso igual, y es operable porque se encuentra en el hipotálamo, en el cerebro”, explicó el periodista.

Cuando le preguntaron sobre si había pensado en la situación económica que podría tener en un futuro, contó: “en este momento la plata no me interesa tanto. Te interesa, pero si le das el valor que le tenés que dar. Ayer hablé con mis hijos, por eso hoy lo cuento acá. Esto lo sé desde el jueves. Estábamos con Laura, pobrecita ella.

Cómo habrá sido la broca de ella que el fin de semana estaba enojada conmigo. Se enojó porque no me quería ver mal. Vamos a estar juntos, peleándola y ver qué pasa. Yo ahora me voy de viaje y ayer hablé con ella y le dije ‘mirá, me compré mi bastón’. Ya empiezo a equiparme. Vendré con bastones más copados, después seguramente una silla de ruedas de motor, por lo menos, no sé si voy a hablar con gente de Sprinter, de silla de ruedas, de las copadas.

Pero bueno, espero que no sea el final así, feo. Cuando te dicen ‘elegí cómo te vas a ir’… Bueno, no es el final que hubiera querido, no sé si va a ser así, voy a tratar de que no, pero también me tocó darme cuenta de que probablemente en un tiempo dejé de salir al aire, en radio y en tele, porque bueno, no me va a dar. Así que intentaré elaborar alguna producción y armar alguna otra cosa”.

¿Quién es Emiliano Pinsón?

Es un reconocido periodista argentino con amplia trayectoria en medios de comunicación. A finales de los 90 se dio a conocer trabajando junto a Fernando Niembro. Además, de trabajar con periodistas reconocidos como Pablo Varsky. En Colombia fue muy conocido cuando hacía parte de ‘Fútbol Para Todos’.