🗣️ "ROGER MARTÍNEZ JUGÓ CASI ENYESADO, TIENE UNOS HUEVOS QUE NO LOS TIENE NADIE. ANTES DE HACERME UNA ESTATUA A MÍ, SE LA TENDRÍAN QUE HACER A ÉL. DEJÓ SU VIDA, NO LE IMPORTÓ SU CARRERA NI NADA" ✍️ Gustavo Costas, la contundente banca al delantero colombiano y la revelación del…

“Roger Martínez jugó casi enyesado, tiene unos huevos que no los tiene nadie. Antes de hacerme una estatua a mí, se la tendrían que hacer a él. Dejó su vida. No le importó su carrera ni nada”, dijo Gustavo Costas a TyC Sports.

Una salida de Racing en estos momentos no se ve lejana. El contrato del jugador vence el 31 de diciembre de 2024 y no habría planes de renovación, más allá del amor mutuo entre el club y Roger Martínez. El atacante miraría otras opciones ante la incertidumbre por la continuidad en ‘La Academia’.

Roger Martínez volvió a Racing en el 2023 con el único objetivo de ser campeón y ahora lo consiguió a una escala internacional. Parece ser su lugar en el mundo, aunque no se descartan ofertas en el próximo mercado de pases en Argentina, el continente, Colombia e incluso en Europa.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.