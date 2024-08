Imane Khelif ha pasado de ser una total desconocida a estar en el centro del debate en los Juegos Olímpicos de París 2024. La boxeadora argelina acabó en 46 segundos a Angela Carini, pero su posible condición de deportista transexual ha vuelto a detonar la polémica en el deporte de élite.

La polémica de los competidores transexuales ha vuelto a estallar en los Juegos Olímpicos por la paliza que le dio Imane Khelif a Angela Carini en el boxeo femenino. La europea pidió detener la pelea luego de solo 46 segundos de la campana.

“Estoy destrozada. Fui al ring para honrar a mi padre. Me dijeron muchas veces que era una guerrera, pero preferí parar por mi salud. Nunca había sentido un puñetazo como este” fueron las palabras de Carini luego de la contundente derrota en París 2024.

“No estoy aquí para juzgar a nadie. Si un deportista es así, no me corresponde decidir si en ese sentido está bien o no” dijo la italiana. Sin embargo, a pesar de esta declaración, entró en debate en las redes sociales sobre si se debe o no permitir la participación de atletas transexuales.

Imane Khelif (IMAGO / ABACAPRESS)

¿Quién es Imane Khelif?

Imane Khelif es una boxeadora argelina de 25 años que ha generado polémica por sus altos niveles de testosterona. Esta boxeadora está bajo la mira de muchos desde su descalificación del Mundial de Boxeo de 2023 por sus elevados niveles de testosterona.

Lo ocurrido ha llevado a que muchos la califiquen como “boxeadora transexual”, aunque no existe hasta el momento una evidencia que certifique que haya hecho un cambio de género. Sin embargo, existen grandes sospechas de que se trata de una deportista trans.

Imane Khelif (IMAGO / Italy Photo Press)

¿Qué dijo la IBA?

En medio de la polémica, la Asociación Internacional de Boxeo aclaró lo sucedido en 2023, algo que no tiene ningún tipo de injerencia en los Juegos Olímpicos. “El 24 de marzo de 2023, la IBA descalificó a las atletas Lin Yu-ting e Imane Khelif del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino de la IBA en Nueva Delhi 2023“.

“Esta descalificación se debió a que no cumplieron con los criterios de elegibilidad para participar en la competencia femenina, tal como se establece y se establece en el Reglamento de la IBA. Esta decisión, tomada después de una revisión meticulosa, fue extremadamente importante y necesaria para mantener el nivel de imparcialidad y la máxima integridad de la competencia” agregaron.