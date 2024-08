Este sábado, 10 de agosto, salió a escena una de las atletas más esperadas por la delegación de Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024. Se trata de Tatiana Rentería, una luchadora de 23 años que ha dado pasos enormes en la Lucha estilo libre. Su carrera ha ido en tal ascenso que hace un año logró quedar tercer en el Mundial de esta disciplina. Llegó a las Olimpiadas con un sueño que ahora comparte todo un país con demasiada ilusión.

Desde muy temprano comenzaron los combates de Tatiana Rentería. Su debut fue en los octavos de final ante la luchadora tunecina, Zaineb Sghaier. Aunque empezó perdiendo 0-4, sacó toda su potencia y terminó remontando con un heroico 8-4. En la siguiente ronda se enfrentó a Enkh Davaanasan, representante de Mongolia. Luego de un combate muy igualado, la colombiana ganó por 6-3. Ahora está clasificada para las semifinales de esta disciplina, a un paso de colgarse un metal en París 2024.

La luchadora vallecaucana que tiene soñando a toda Colombia

En esta misma jornada, Tatiana Rentería volverá a salir a escena sobre las 12:00 p.m. o 12:15 p.m (horario colombiano). Afrontará las semifinales de la Lucha estilo libre en la categoría 76kg ante la luchadora japonesa, Yuka Nagami. Ese combate decidirá si la colombiana avanza a la final, asegurando medalla de oro o plata. No será un encuentro sencillo, porque al frente tiene a la actual campeona del mundo en esta categoría.

Si se registra una derrota en las semifinales, Tatiana Rentería tendrá una última pelea para pelear por la medalla de bronce. En ese combate se medirá ante la ganadora del repechaje, que será una rival que cayó previamente en los cuartos de final. Todos los combates se podrán ver en vivo por la señal de CLARO SPORTS.

Quién es Tatiana Rentería, la luchadora que tiene soñando a toda Colombia

Nacida en Cali, el 22 de diciembre del 2000, pero criada en Buenaventura, Tatiana Rentería Rentería tuvo una infancia con dificultades. La situación en su hogar hizo que Tatiana combinara trabajo (en la madera o en la pesca) y estudio, desde los 11 años, para ayudar a su familia. Fue en esta época en la que el deporte apareció en su vida: las dos primeras pasiones fueron el fútbol y el levantamiento de pesas. En el primero disputaba los encuentros en la posición de central, sin embargo, la salida de balón del equipo tuvo un cambio cuando las botas y el césped mutaron en un gimnasio y en las pesas.

Tatiana Rentería en los Juegos Olímpicos París 2024 / Comité Olímpico Colombiano.

La Lucha Deportiva apareció cuando su entrenador de levantamiento de pesas no pudo asistir a los entrenamientos durante varias semanas. En ese momento, una parte del internado fue acondicionado para la práctica del deporte de su vida: “La Lucha me cautivó, los juegos de calentamiento y los constantes retos me impulsaron a permanecer en el deporte, por eso me gustó”.

Carta de presentación de Tatiana Rentería

Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Suramericanos de Playa o en el Campeonato Mundial de Lucha son algunos de los certámenes en los que Tatiana ya tiene una medalla a sus 23 años. Cada podio al que se ha subido le representa una superación de las metas que ella misma coloca en su día a día. Recientemente, logró el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Lucha en Belgrado 2023. Este increíble resultado le entregó el tiquete para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.