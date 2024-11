Nuevamente, se generó controversia con el entrenador Efraín Juárez, ahora en la victoria de Atlético Nacional 5-0 ante Independiente Santa Fe, esto porque salió expulsado después del primer gol del equipo antioqueño, debido a que el cuerpo arbitral vio su celebración como desmedida y provocadora hacia el banco de los capitalinos.

La roja a Efraín ha causado muchas opiniones, ya que muchos hinchas del ‘verde’ aseguran que no hubo motivo y que ahora no se puede hacer nada en el fútbol colombiano, por lo que lo ven como una persecución contra su entrenador y el equipo, debido a que lo hizo junto a su afición y no fue una falta de respeto hacia el rival.

¿En Santa Fe aprovecharon y planearon lo de Juárez?

En el programa ‘Despierta’ del canal Win Sports, mostraron imágenes de lo ocurrido en la celebración de Juárez, en donde, en un momento, cuando se dio el festejo de Juárez, se aprecia que el técnico de Santa Fe, Pablo Peirano, no ve hacia el banco de Santa Fe, pero después aparece el jugador Elvis Perlaza, quien habló con el DT uruguayo y segundos después camina hacia el banco de Nacional e inicia su reclamo por la presunta provocación de Efraín.

Debido a lo que muestra las imágenes, algunos panelistas de ‘Despierta’ especularon con que Perlaza aprovechó el momento y el contexto que se está viviendo con Juárez por sus comportamientos, para acusarlo de provocador y así sacar provecho para que expulsaran al entrenador de Nacional.

En Nacional defendieron a Efraín Juárez

En una entrevista para Caracol Radio, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, salió en defensa de Efraín Juárez y se mostró en contra de las palabras de Elvis Perlaza en las que aseguró que el mexicano era provocador y soberbio: “Difiero. Hay que gestionar bien las emociones, pero invito a que revisen los videos de Efraín desde el primer día que llegó a Nacional, la forma en que celebra los goles, no es provocador, es su forma. Lo hace así con estadio lleno y estadio vacío y nunca con un sentido provocador. Quiero hacer un llamado a la calma, a la sensatez, porque estamos atravesando una línea donde todo es tomado como ofensa en un deporte donde todo es pasional y acá hay una gran responsabilidad de los medios, donde luego de lo que sucedió en el partido contra DIM salieron a crucificar a Efraín, a pedir sanciones”, dijo inicialmente el dirigente.

Y después agrega: “Estamos buscando por el lado que no es. Estamos crucificando a quien hace su trabajo, a quien celebra con emoción un gol o una clasificación. Tenemos que no exponernos tanto porque hay un precedente de, como se evidenció ayer, está marcando una forma de juzgar contra él. Pasa un minuto después del gol y se termina expulsándolo a él cuando el mismo técnico de Santa Fe dijo que no se dio cuenta de lo que pasó. Consideramos que cualquier celebración se considera como provocación, hacemos llamado a la sensatez”.