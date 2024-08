Con solo 23 años de edad, Tatiana Rentería acaba de entregarle a la Lucha olímpica colombiana una nueva página dorada. En el último día de los Juegos Olímpicos París 2024, la vallecaucana logró derrotar a la ecuatoriana, Génesis Reasco, en la batalla definitiva por definir el tercer lugar del cajón en la categoría 76kg.

En una batalla muy reñida entre las dos sudamericanas, la que jugó la carta inteligente fue Tatiana Rentería. Siempre propuso primero los duelos y con fuerza mantuvo a raya a su rival. La ecuatoriana intentó medirse con sus iniciativas y fue penalizada en dos ocasiones por inactividad. Eso le dio dos puntos a la vallecaucana y la victoria final (2-1) para reclamar la medalla de bronce en París 2024.

(VIDEO) El momento en que Tatiana Rentería gana la medalla de bronce en París 2024

Tatiana Rentería da una medalla histórica para Colombia en la Lucha

Hasta el día de hoy, solo una mujer le había dado una medalla olímpica a Colombia en la disciplina de Lucha estilo libre. Fue en Beijing 2008 cuando Jackeline Rentería logró colgarse la primera medalla olímpica para el país en este deporte, potente y exigente. 16 años después, Tatiana Rentería se convierte en la segunda atleta cafetera que logra tal hito. Solo tiene 23 años y ya logró reclamar una medalla olímpica. Su carrera sigue en ascenso y el próximo ciclo olímpico será aún más prometedor para ella.

Quién es Tatiana Rentería, medallista olímpica en París 2024

Nacida en Cali, el 22 de diciembre del 2000, pero criada en Buenaventura, Tatiana Rentería Rentería tuvo una infancia con dificultades. La situación en su hogar hizo que Tatiana combinara trabajo (en la madera o en la pesca) y estudio, desde los 11 años, para ayudar a su familia. Fue en esta época en la que el deporte apareció en su vida: las dos primeras pasiones fueron el fútbol y el levantamiento de pesas. En el primero disputaba los encuentros en la posición de central, sin embargo, la salida de balón del equipo tuvo un cambio cuando las botas y el césped mutaron en un gimnasio y en las pesas.

La Lucha Deportiva apareció cuando su entrenador de levantamiento de pesas no pudo asistir a los entrenamientos durante varias semanas. En ese momento, una parte del internado fue acondicionado para la práctica del deporte de su vida: “La Lucha me cautivó, los juegos de calentamiento y los constantes retos me impulsaron a permanecer en el deporte, por eso me gustó”.

Su carta de presentación

Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Suramericanos de Playa o en el Campeonato Mundial de Lucha son algunos de los certámenes en los que Tatiana ya tiene una medalla a sus 23 años. Cada podio al que se ha subido le representa una superación de las metas que ella misma coloca en su día a día. Recientemente, logró el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Lucha en Belgrado 2023. Este increíble resultado le entregó el tiquete para estar en los Juegos Olímpicos de París 2024.