Millonarios es para muchos el equipo que mejor juega en Colombia, pero también el más criticado por la falta de títulos que revaliden el juego que ha mostrado en los últimos semestres.

Sobre el tema habló el técnico Alberto Gamero, el cual aseguró que lo más importante para él es conseguir un buen rendimiento futbolístico y no se preocupa por salir campeón con Millos.

"Todo el mundo dice que si Millonarios juega bien y no queda campeón, no sirve de nada. Yo no voy a cambiar mi idea de que el equipo intente a jugar bien. Lo primero que hay que hacer es que el equipo juegue bien porque así va a estar más cerca de ganar un partido", dijo Alberto.

Después agregó: "Si Gamero no es campeón, Gamero no fracasó, eso no pasa por mi mente. El éxito se ve en lo que hoy está haciendo el equipo, poniendo jugadores en la Selección Colombia, en la Selección Costa Rica, un grupo joven y que sabe a qué juega. El mejor muchas veces no es el que ganan, así son los resultados del fútbol", afirmó Alberto.

Gamero buscará conseguir su primer título con Millonarios ante el Junior por la final de la Copa Colombia, después de haberlo conseguido con el Deportes Tolima y Boyacá Chicó.

Aquí las palabras de Gamero: